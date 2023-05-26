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Байден повідомив про призначення нового голови генштабу США

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден повідомив про призначення нового голови генштабу США
Чарльз Браун
фото з відкритих джерел

Оголошення відбулося після рекомендації міністра оборони Ллойда Остіна обрати Брауна наступним вищим офіцером армії

Президент США запропонував призначити керівника ВПС генерала Чарльза Брауна новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США. Про це пише CNN.

«Президент Джо Байден оголосив про висунення начальника штабу ВПС США генерала Чарльза Брауна на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів США», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що призначити Брауна на цю посаду рекомендував міністр оборони США Ллойд Остін.

«Якщо призначення буде затверджено, вперше в історії США обидва найвищі керівники оборонного відомства – міністр оборони та голова Об’єднаного комітету начальників штабів – будуть афроамериканцями», – пише видання.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США – найбільш високопоставлений американський офіцер, який виконує роль ключового військового радника президента США, міністра оборони та Ради національної безпеки.

Нагадаємо, головний суперник Трампа розповів про плани врегулювання війни в Україні у разі своєї перемоги.

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Теги: міністр українці навчання президент

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