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«Школа перетворилась на розвагу». Батьки школярів дискутують про сучасні методи навчання

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Школа перетворилась на розвагу». Батьки школярів дискутують про сучасні методи навчання
У соцмережі Threads розгорілася дискусія про небажання сучасних школярів навчатися, вплив гаджетів на дітей та роль батьків у їхньому вихованні.
фото: ocdn.eu

Користувачі соцмережі посперечалися про вплив гаджетів, мотивацію школярів та роль батьків у навчанні дітей

Українці обговорили, чи справді сучасна школа перетворилася на місце для розваг, а діти втратили бажання навчатися. Думки учасників дискусії розділилися. Частина користувачів переконана, що гаджети відривають школярів від уроків, а батьки дедалі менше вимагають від дітей. Інші нагадали, що небажання вчитися було притаманне й попереднім поколінням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на обговорення в соціальній мережі Threads.

Обговорення розпочалося після допису користувачки vicky_kris, яка раніше працювала у школі, а нині займається онлайн-навчанням. Жінка висловила занепокоєння тим, що сучасні уроки дедалі більше нагадують розваги, а вчителям стає складніше зацікавити дітей навчанням.

«Скажіть це тільки в мене таке враження що школа зараз перетворилась на entertainment. Діти не хочуть навчатися, вчителя не знають, що робити з гаджетами, бо дітям хочеться не навчатися, а грати. Не всім, але більшості. Ps. Сама працювала у школі. Наразі онлайн», – написала вона.

Публікація викликала дискусію серед користувачів. Частина дописувачів погодилася з авторкою, зазначивши, що сучасні школярі дедалі більше перемикаються на телефони та розважальні формати навчання.

«Ми ото вчилися у свій час по чорно-білих підручниках без розважалова постійного, а вони вже із телефонами повиростали...», – прокоментувала iamastudent777.

Інша користувачка, natashaolex, звернула увагу на проблеми з концентрацією уваги в дітей. «Плюсую... Це жах. В дітей увага і концентрація як у рибок вже. От побачите, ще так років 10 і буде катастрофа», – написала вона.

Водночас не всі учасники обговорення погодилися з тим, що раніше діти більше прагнули здобувати знання. Деякі користувачі нагадали, що небажання вчитися було поширеним і серед попередніх поколінь.

«А раніше, в наші часи, прям всі в класі хотіли вчитись? Одиниці як і зараз», – зауважив pavlomosiiеnko.

Схожу думку висловила користувачка katiakozerenko. Вона зазначила, що раніше діти також віддавали перевагу іграм та спілкуванню з друзями, однак батьки частіше змушували їх навчатися.

«В нашому дитинстві не було стільки відволікаючих факторів, як зараз, але ми постійно гуляли на вулиці з друзями і грали в різні ігри, тому вчитися теж не дуже хотіли, скоріше змушували батьки. А зараз і батьки не дуже змушують і нічого від дітей не вимагають», – написала вона.

Авторка початкового допису погодилася з таким поясненням, зазначивши, що батьки справді стали менше вимагати від дітей.

Окремою темою обговорення стала дисципліна у школах. Частина користувачів переконана, що раніше вчителі та батьки мали більше способів впливати на ставлення дітей до навчання.

«Ось тут пишуть, що раніше теж не хотіли вчитись... О'кей, але тоді існували важелі, щоб примусити до навчання, а зараз діти некеровані», – зазначила olga_englishforyou.

У відповідь vicky_kris подякувала за підтримку та зауважила, що цю проблему краще розуміють люди, які мають педагогічний досвід.

Ще одним предметом суперечки стала мотивація до здобуття освіти. Авторка допису припустила, що сучасні діти бачать більше можливостей заробляти гроші без університетського диплома, тому менше зацікавлені в навчанні.

«Тоді навчатися, вступати до університетів, здобувати професії – це стабільна робота, гідне майбутнє. Зараз діти бачать можливості заробляти без університетського диплома. Менше хочуть навчатися. Моя думка», – пояснила вона.

Однак користувач pavlomosiiеnko не погодився з таким узагальненням. Він зауважив, що й раніше далеко не всі школярі замислювалися про майбутню професію до старших класів.

«Як згадаю свій клас в кінці 90-х... навіть не уявляю, про що ви зараз тут розповідаєте. Та і з власного, 18-річного педстажу, особливих змін не спостерігаю, відсоток працюючих і мотивованих дітей +/- не змінюється», – написав він.

Деякі учасники дискусії звернули увагу й на те, що поведінка учнів, які не зацікавлені в навчанні, впливає на інших дітей.

«Так ті, хто не хоче і кому воно не дуже треба, заважають тим, хто хоче вчитись, всіляко зриваючи уроки», – зазначила tatiana_173024.

Водночас користувачка lavika_ol18 поставила під сумнів твердження про вищий рівень знань попередніх поколінь. «Раніше було так добре, що я бачу повно дорослих людей, які звичайну пропорцію не можуть порахувати», – написала вона.

Авторка початкової публікації у відповідь навела власні спостереження про знання молоді. «А я бачу, коли питають молодь на вулиці і вони на легкі запитання не можуть дати відповідь: ні з математики, ні з географії (про столиці були запитання)», – зазначила vick_kris.

Як писав «Главком», мережу нещодавно розбурхала дискусія щодо почерку сучасних школярів. Користувачка мережі виклала фото нерозбірливих записів у зошиті та емоційно запитала вчителів, як вони це читають і що робити в такій ситуації, адже від побаченого в неї «кров з очей».

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Теги: школа соціальні мережі

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