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«Тебе чоловік вижене»: мережа обговорює зауваження, яке вчитель зробив семикласниці

Наталія Вуєць
glavcom.ua
Наталія Вуєць
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«Тебе чоловік вижене»: мережа обговорює зауваження, яке вчитель зробив семикласниці
Сучасне покоління підлітків дедалі гостріше реагує на застарілі побутові стереотипи та готове рішуче відстоювати свої кордони
фото ілюстративне з відкритих джерел

«Вчителі мають навчати предмету, а не нав'язувати свої хворі уявлення про життя»

У соціальних мережах розгорівся скандал через гендерні стереотипи з боку вчителя в одній із шкіл. Мати семикласниці yulia_s_aleks розповіла, що педагог намагався змусити її доньку прибрати під партою, заявивши: «Якщо не навчишся прибирати і бути чемною, тебе чоловік вижене». За дівчинку заступилися однокласниці, пише «Главком».

Мати семикласниці розповіла, що реакція школярок виявилася напрочуд зрілою та дотепною – вони відповіли вчителю наступне:

  • «я його сама вижену»;
  • «а чого це ви вирішили, що чоловік вирішує?»;
  • «а нащо нам такий чоловік?».

«Слухаю і думаю – які вони інші. У них є розуміння поваги один до одного та відчуття цінності», – зробила висновок дописувачка.

«Тебе чоловік вижене»: мережа обговорює зауваження, яке вчитель зробив семикласниці фото 1

Думки коментаторів розділились. Одні – і їх більшість – підтримали налаштування дівчат:

  • «Нове покоління жінок мене тішить. У мене підростає підлітка, то там фемінізм – база, ґрунт, основа»;
  • «Браво дівчатам!!! Менше запитів буде до психолога!»;
  • «З власної квартири її ніхто не вижене, а вона в неї буде. Бо вона працюватиме, а не прибиратиме за чоловіком».

Інші поділилися схожими історіями:

  • «Моїй доньці в 8-му класі вчителька хімії сказала, що вона не вийде заміж, якщо не буде знати хімію. Але в дитини стрес був з істерикою»;
  • «Вчителі мають навчати предмету, а не нав'язувати свої хворі уявлення про життя. Якось донька прийшла з коледжу страшенно обурена, бо викладачка постійно їм доводила, що чоловік у сім'ї головний, і він має все вирішувати. І того разу вона сказала: «моя донька теж була такою як ви, але коли закохалась, то побігла за чоловіком».

Пролунали також пропозиції звільнити такого вчителя або поскаржитися на нього.

«Тебе чоловік вижене»: мережа обговорює зауваження, яке вчитель зробив семикласниці фото 2
«Тебе чоловік вижене»: мережа обговорює зауваження, яке вчитель зробив семикласниці фото 3
«Тебе чоловік вижене»: мережа обговорює зауваження, яке вчитель зробив семикласниці фото 4
«Тебе чоловік вижене»: мережа обговорює зауваження, яке вчитель зробив семикласниці фото 5

Нещодавно допис користувачки у Threads спровокував палку дискусію між вчителями так батьками. Йшлося про те, наскільки важливим є охайне ведення зошита та чи необхідно, аби батьки домагалися від своїх дітей вміння гарно писати.

Також почерк п’ятикласника спровокував запеклі дебати між вчителями та батьками.

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Теги: школа скандал вчитель педагог школярі вчитель

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