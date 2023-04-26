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Швеція запустила дослідницьку ракету, але та впала в Норвегії: деталі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Швеція запустила дослідницьку ракету, але та впала в Норвегії: деталі
Дослідницька ракета, запущена Шведською космічною корпорацією (SSC) вийшла з ладу
фото ілюстративне

Ракета піднялась на 250 км і раптово вийшла з ладу

Дослідницька ракета, запущена Шведською космічною корпорацією (SSC) вийшла з ладу і впала на території Норвегії. Про це повідомляє Reuters.

Ракету запустили вранці 24 квітня з космічного центру Есрейндж на півночі Швеції. Вона досягла висоти 250 кілометрів, де проводилися експерименти в умовах невагомості, але потім вийшла з ладу і впала на території Норвегії.

«Вона приземлилася в горах на висоті 1000 метрів і за 10 кілометрів від найближчого населеного пункту», – сказав у вівторок агентству Reuters керівник відділу комунікацій SSC Філіп Олссон.

Норвезька сторона наполягає, що дуже серйозно ставиться до будь-яких інцидентів з несанкціонованим порушенням її кордонів і, як повідомив речник норвезького МЗС, у таких випадках відповідальні особи повинні негайно інформувати відповідні норвезькі органи влади. Наразі шведська сторона офіційно не повідомила Норвегію про інцидент.

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Теги: Швеція Норвегія ракета

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