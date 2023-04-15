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У Швеції звільнили росіянку, затриману раніше за підозрою у шпигунстві: деталі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
У Швеції звільнили росіянку, затриману раніше за підозрою у шпигунстві: деталі
Попереднє слідство продовжується з проведенням додаткових слідчих заходів
фото з відкритих джерел

Прокурор заявив, що не було достатніх підстав для затримання

У суботу, 15 квітня, шведський прокурор Джеймс фон Рейс зняв арешт з особи, яка була заарештована в четвер і підозрювалася в злочинах корпоративного шпигунства та витоку даних у Гетеборзі.

Про це йдеться у заяві прокуратури Швеції.

«Підозри щодо заарештованого у четвер ослабли, а також не було достатніх підстав для затримання», – йдеться в повідомленні.

Прокурор заявив, що саме через це він ухвалив рішення про звільнення особи.

Попереднє слідство продовжується з проведенням додаткових слідчих заходів. Прокуратура Швеції не має додаткової інформації у справі.

Зазначимо, у четвер, 13квітня, у Швеції у місті Гетеборг на нафтопереробному заводі Preemraff, затримали громадянку Росії, яку підозрювали у корпоративному шпигунстві на підприємстві.

Раніше Служба військової контррозвідки Польщі затримала у Гданську іноземця. Чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії, і тепер йому загрожує десять років позбавлення волі. 

До цього польські спецслужби виявили та нейтралізували шпигунську мережу, яка працювала на Росію та готувала диверсії у Польщі. Підозрюваних затримали у зв'язку з виявленням на важливих маршрутах та залізничних вузлах прихованих камер, які фіксували рух на коліях та передавали зображення до мережі. Переважно йдеться про ділянки залізничних колій у Підкарпатському воєводстві, зокрема в районі аеропорту Ясенка під Жешувом. Це основний пункт перевалки західної зброї та боєприпасів для України.

Теги: Швеція росія шпигун

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