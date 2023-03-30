Ізраїль вдарив ракетами по військових об'єктах Сирії

Сирійським ППО вдалося збити тільки деякі з ракет

Є кілька поранених серед сирійських військових в районі Аль-Мідан

Сьогодні, 30 березня Ізраїль завдав ракетного удару по військових об'єктах, пов'язаних з Іраном, в околицях Дамаска в Сирії. Про це пише Reuters.

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Як зазначається, військово-повітряні сили Ізраїлю запустили кілька ракет з боку Голанських висот. Сирійським ППО вдалося збити тільки деякі з них.

Сирійське державне агентство Sana підтверджує заподіяну шкоду, є кілька поранених серед сирійських військових в районі Аль-Мідан.

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Лондонська моніторингова група The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) повідомляє, що ЦАХАЛ атакував військові позиції біля гори Касіун (північна околиця Дамаска), підтверджується, що в район Аль-Мідан прямували машини «швидкої допомоги».

Раніше повідомлялос, що Ізраїль знищив у Сирії склад іранських дронів, що призначались для РФ. Згідно з джерелами SOHR, військову логістику та обладнання, що використовувалися для збирання безпілотників іранського виробництва в районі військового аеропорту в західній частині провінції Ріф-Дамаск, було знищено після прямого обстрілу ізраїльськими ракетами.