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Окупанти завдали ракетного удару по Харківщині: є поранені, під завалами люди

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти завдали ракетного удару по Харківщині: є поранені, під завалами люди
На місці працюють всі екстрені служби
фото ілюстративне

П'ятеро цивільних людей отримали поранення, ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами

Ворог завдав удару по центру м. Куп‘янськ. Зафіксовано влучання в будівлю Краєзнавчого музею. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, п'ятеро цивільних людей отримали поранення, ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами.

На місці працюють всі екстрені служби.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, 30 квітня росіяни вдарили по Запоріжжю. Тоді загинула родина.

До слова, триває 426-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Теги: ракета Харківщина окупанти

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