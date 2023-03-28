Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія намагалася втягнути ООН у розслідування вибухів на Nord Stream

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Росія намагалася втягнути ООН у розслідування вибухів на Nord Stream
фото ілюстративне
фото: slovoidilo.ua

Рада безпеки ООН відхилила цей запит: за резолюцію проголосувало три країни

Рада Безпеки ООН відхилила запит Росії щодо розслідування силами Організації Об’єднаних Націй вибухів, що сталися на газопроводі Nord Stream у Балтійському морі. Про це повідомляє Укрінформ. 

За даними кореспондента Укрінформ, резолюцію підтримали лише три країни: власне Росія, Китай та Бразилія. 

Для ухвалення пропозиції Радою Безпеки ООН потрібно дев’ять схвальних голосів, а також відсутність вето від постійних членів Ради, тобто США, Китаю, Великої Британії, Франції та Росії.

За словами заступника постпреда США при ООН Роберта Вуда, в участі ООН у розслідуванні нема потреби, оскільки цим займається Швеція, Данія та Німеччина. 

Також він додав, що такі дії Москви свідчать про намагання дискредитувати роботу поточних розслідувань та «упередити висновки, якщо вони не відповідають заздалегідь визначеному політичному наративу Росії».

На думку Роберта Вуда, ця дія не була спробою докопатися до істини. 

Нагадаємо, 26 вересня три з чотирьох труб газопроводу були підірвані. Внаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

Теги: Радбез ООН Північний потік розслідування Бразилія Данія Китай Німеччина росія Швеція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Придністров'я
Молдова та Придністров’я у небезпеці. Що задумала Росія
10 березня, 14:04
ЄС не зміг знайти і заморозити більшість російських активів – Bloomberg
ЄС не зміг знайти і заморозити більшість російських активів – Bloomberg
9 березня, 23:17
«Південь» попередив про максимально високу загрозу ракетних атак
«Південь» попередив про максимально високу загрозу ракетних атак
6 березня, 12:54
«Ворог втрачає найбоєздатнішу частину». Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті
«Ворог втрачає найбоєздатнішу частину». Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті
9 березня, 11:24
«Хороша росіянка» Альбац милується українськими містами
Проросійська пропагандистка приїхала в Одесу
13 березня, 15:57
Росіяни заявляють про атаку дронів на нафтопровід «Дружба»
Росіяни заявляють про атаку дронів на нафтопровід «Дружба»
21 березня, 11:56
Росія скликає Радбез ООН щодо українських дітей
Росія скликає Радбез ООН щодо українських дітей
21 березня, 11:27
Міськрада позбавила Богуслаєва звання почесного громадянина Запоріжжя
Міськрада позбавила Богуслаєва звання почесного громадянина Запоріжжя
18 березня, 12:56
ООН розповіла про «порушення» прав російських полонених. Омбудсмен відреагував
ООН розповіла про «порушення» прав російських полонених. Омбудсмен відреагував
24 березня, 23:55

Політика

Росія намагалася втягнути ООН у розслідування вибухів на Nord Stream
Росія намагалася втягнути ООН у розслідування вибухів на Nord Stream
США прокоментували нові ядерні погрози Путіна
США прокоментували нові ядерні погрози Путіна
Ордер на арешт Путіна. Кремль відверто погрожує Вірменії
Ордер на арешт Путіна. Кремль відверто погрожує Вірменії
Парламент Угорщини остаточно схвалив вступ Фінляндії до НАТО
Парламент Угорщини остаточно схвалив вступ Фінляндії до НАТО
Як зупинити війну в Україні? Китай озвучив свою позицію
Як зупинити війну в Україні? Китай озвучив свою позицію
Агресора необхідно зупинити: Науседа різко відреагував на ядерні погрози Путіна
Агресора необхідно зупинити: Науседа різко відреагував на ядерні погрози Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
ISW вказав, що змусить Путіна розпочати переговори на умовах України
65K
Утікає з країни? Митрополита Павла застукали у паспортному столі (відео)
63K
Суд ув’язнив ухилянта, який відмовився від високої зарплати у війську
63K
Росія чекає на початок переговорів. І навіть окреслила дату
31K
Кому перерахують пенсії у квітні: названо категорії українців
27K
Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: підозрюваних ізолювали від постраждалої

Новини

рпг
Сьогодні, 01:30
Кіберзброя в обмін на дрони: Москва продовжує торги з Тегераном
Сьогодні, 01:15
Нічна атака дронів: у Києві пролунали вибухи (оновлено)
Сьогодні, 00:45
Почаївську лавру можуть забрати в УПЦ. Деталі
Вчора, 23:10
«Поспішали» на фронт, але не доїхали: У ГУР розповіли про інцидент на Кримському мосту (фото)
Вчора, 22:30
Сили оборони знищили безпілотник, що корегував роботу ворожої артилерії (відео)
Вчора, 12:17

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту