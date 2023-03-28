Росія намагалася втягнути ООН у розслідування вибухів на Nord Stream

Рада безпеки ООН відхилила цей запит: за резолюцію проголосувало три країни

Рада Безпеки ООН відхилила запит Росії щодо розслідування силами Організації Об’єднаних Націй вибухів, що сталися на газопроводі Nord Stream у Балтійському морі. Про це повідомляє Укрінформ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними кореспондента Укрінформ, резолюцію підтримали лише три країни: власне Росія, Китай та Бразилія.

Для ухвалення пропозиції Радою Безпеки ООН потрібно дев’ять схвальних голосів, а також відсутність вето від постійних членів Ради, тобто США, Китаю, Великої Британії, Франції та Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами заступника постпреда США при ООН Роберта Вуда, в участі ООН у розслідуванні нема потреби, оскільки цим займається Швеція, Данія та Німеччина.

Також він додав, що такі дії Москви свідчать про намагання дискредитувати роботу поточних розслідувань та «упередити висновки, якщо вони не відповідають заздалегідь визначеному політичному наративу Росії».

На думку Роберта Вуда, ця дія не була спробою докопатися до істини.

Нагадаємо, 26 вересня три з чотирьох труб газопроводу були підірвані. Внаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.