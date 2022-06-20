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    Наука та освіта

    Скільки українських педагогів воюють в лавах ЗСУ: дані Міносвіти

    513 педагогів наразі воюють у лавах ЗСУ - Скільки українських педагогів воюють в лавах ЗСУ: дані Міносвіти
    513 педагогів наразі воюють у лавах ЗСУ
    фото: Міноборони

    У восьми областях України навчання офлайн є неможливим, оскільки там ведуться бойові дії

    У лавах Збройних сил воюють приблизно 900 освітян з усієї України. Такі дані озвучив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час телемарафону.

    Зокрема, за словами міністра, у лавах ЗСУ воюють 513 педагогів та 377 осіб, які ще здобувають освіту.

    «Ми на сьогодні маємо приблизно 900 людей, з них 513 педагогів і 377 здобувачів освіти. Ми пишаємось кожним з них, в нас і Міністерстві освіти є ті хто служить в ЗСУ», – сказав Шкарлет.

    Міністр також розповів про ситуацію з укриттями в українських школах, які мають відновити навчання офлайн з 1 вересня. За його словами, приблизно 25% шкіл мають обладнанні укриття, які дозволять учням відвідувати навчання.

    «На сьогодні в залежності від безпекової ситуації має розпочатись навчальний рік. Всі стомились від онлайну, але у 8 областях йдуть бойові дії, навчання офлайн в прифронтовій зоні не може бути», – сказав він.

    Шкарлет зазначив, що забезпеченням укриттів в закладах належить до компетенції їх засновників, здебільшого це місцева влада.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство освіти та науки України внесе зміни в шкільні програми з кількох предметів – захист Вітчизни, зарубіжна література, історія України та всесвітня історія.

    Заступник міністра освіти Андрій Вітренко повідомив, що наразі опрацьовується механізми, за яких 1 вересня розпочнеться офлайн-навчання в школах. Все залежить від безпекової ситуації в країні. Також наразі проводиться аудит шкіл на предмет того, чи є у них бомбосховища, щоб забезпечити безпеку дітей та педагогів.

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    Теги: Міністерство освіти і науки освіта війна Україна Сергій Шкарлет
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    Скільки українських педагогів воюють в лавах ЗСУ: дані Міносвіти