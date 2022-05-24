Школи з 1 вересня відкриються, але не усі: Міносвіти назвало головну умову

В Україні відкриються лише школи з бомбосховищами

тільки ті, які обладнані укриттями на випадок обстрілі, заявив заступник міністра освіти Андрій Вітренко.

«Ми опрацьовуємо механізми, за яких 1 вересня розпочнеться офлайн-навчання в школах. Все залежить від безпекової ситуації в країні», – каже він.

За його словами, наразі проводиться аудит шкіл на предмет того, чи є у них бомбосховища, щоб забезпечити безпеку дітей та педагогів.

«За нашими планами, відкриються ті школи, які зможуть бути забезпечені бомбосховищами. Такі школи в Україні існують», – додав Вітренко.

Нагадаємо, 2 травня у Києві стартував прийом заяв до перших класів.

Прийом документів триватиме до 31 травня.

Цього року зарахування до перших класів здійснюватиметься на підставі заяви одного з батьків майбутніх першокласників, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених нарочним, факсом, електронною поштою на адресу школи. Якщо до 31 травня у батьків немає можливості отримати медичну довідку для своєї дитини, це не є підставою для відмови у зарахуванні.

Оригінали документів та медичну довідку потрібно подати до 23 серпня 2022 року включно.

Нагадаємо, також Міносвіти презентувало умови вступної кампанії до вишів 2022 року.

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