Школи з 1 вересня відкриються, але не усі: Міносвіти назвало головну умову
В Україні відкриються лише школи з бомбосховищами
тільки ті, які обладнані укриттями на випадок обстрілі, заявив заступник міністра освіти Андрій Вітренко.
«Ми опрацьовуємо механізми, за яких 1 вересня розпочнеться офлайн-навчання в школах. Все залежить від безпекової ситуації в країні», – каже він.
За його словами, наразі проводиться аудит шкіл на предмет того, чи є у них бомбосховища, щоб забезпечити безпеку дітей та педагогів.
«За нашими планами, відкриються ті школи, які зможуть бути забезпечені бомбосховищами. Такі школи в Україні існують», – додав Вітренко.
Нагадаємо, 2 травня у Києві стартував прийом заяв до перших класів.
Прийом документів триватиме до 31 травня.
Цього року зарахування до перших класів здійснюватиметься на підставі заяви одного з батьків майбутніх першокласників, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених нарочним, факсом, електронною поштою на адресу школи. Якщо до 31 травня у батьків немає можливості отримати медичну довідку для своєї дитини, це не є підставою для відмови у зарахуванні.
Оригінали документів та медичну довідку потрібно подати до 23 серпня 2022 року включно.
Нагадаємо, також Міносвіти презентувало умови вступної кампанії до вишів 2022 року.
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