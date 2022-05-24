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    Школи з 1 вересня відкриються, але не усі: Міносвіти назвало головну умову

    Діти мають бути у безпеці&nbsp; - Школи з 1 вересня відкриються, але не усі: Міносвіти назвало головну умову
    Діти мають бути у безпеці 
    фото: Yurich20 / Depositphotos

    В Україні відкриються лише школи з бомбосховищами

    тільки ті, які обладнані укриттями на випадок обстрілі, заявив заступник міністра освіти Андрій Вітренко.

    «Ми опрацьовуємо механізми, за яких 1 вересня розпочнеться офлайн-навчання в школах. Все залежить від безпекової ситуації в країні», – каже він.

    За його словами, наразі проводиться аудит шкіл на предмет того, чи є у них бомбосховища, щоб забезпечити безпеку дітей та педагогів.

    «За нашими планами, відкриються ті школи, які зможуть бути забезпечені бомбосховищами. Такі школи в Україні існують», – додав Вітренко.

    Нагадаємо, 2 травня у Києві стартував прийом заяв до перших класів.

    Прийом документів триватиме до 31 травня.

    Цього року зарахування до перших класів здійснюватиметься на підставі заяви одного з батьків майбутніх першокласників, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених нарочним, факсом, електронною поштою на адресу школи. Якщо до 31 травня у батьків немає можливості отримати медичну довідку для своєї дитини, це не є підставою для відмови у зарахуванні.

    Оригінали документів та медичну довідку потрібно подати до 23 серпня 2022 року включно.

    Нагадаємо, також Міносвіти презентувало умови вступної кампанії до вишів 2022 року.

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    Теги: росія окупанти діти освіта війна школа документи бомбосховища навчання Україна окупація учні школярі #stoprussia
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    Школи з 1 вересня відкриються, але не усі: Міносвіти назвало головну умову