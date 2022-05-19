Як отримати документи про освіту школярам, які опинились за кордоном: роз’яснення Міносвіти

Під час війни багато українських школярів опинилися за кордоном

Для тих, хто навчається за кордоном розробляють окрему модель отримання документів

Українські школярі, які наразі проживають не в Україні, зможуть отримати документи про освіту. У Міносвіти розробили для цього алгоритми. Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки Віра Рогова на засіданні парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій.

Для тих, хто навчається за кордоном розробляють окрему модель отримання документів.

«Я особисто була в трьох країнах з моніторинговою групою, де вели перемовини саме по документах про освіту 9-11- х класів в першу чергу. І ми відпрацювали знову ж таки з цими країнами, і міністр відпрацював з іншими країнами, і надіслали на посольства, щоб посольства долучилися до видачі нашим дітям цих документів. Нами розроблений порядок щодо видачі документів за кордоном», – зазначила Рогова.

За її словами, для школярів на окупованих територіях розроблено кілька варіантів.

«Ми відпрацювали порядок, який буде для тимчасово окупованих територій, і розробили такі дорожні карти», – сказала заступниця міністра.

Вона додала, що по Херсонській області буде декілька варіантів.

«Буде визначена школа на неокупованій території, де будуть видаватися документи. Друга частина. - буде інша область, де буде (реалізована – ред) взаємодія між двома областями, щоб ті діти, які сьогодні прибули із території Херсонської чи, наприклад, іншої області, яка сьогодні має території тимчасово окуповані, (отримали дрокументи в іншій області- ред). Це другий варіант. І третій варіант. це те, що діти наші знаходяться зараз у Західній Україні. Якщо в нас в Херсонській області закінчився навчальний рік, а він закінчився у них раніше, тому можуть видаватися так», – пояснила Рогова.

Заступниця міністра освіти підкреслила, що кожна область обере ту модель, яка їй зручна.

На запитання, що робити дітям з Херсонської області, які не можуть виїхати на неокуповані території для отримання документів і немає можливостей надіслати їм документи за місцем проживання, Рогова відповіла, що діти матимуть номери своїх атестатів , і за ними зможуть отримати документи пізніше.

«Ми хочемо подовжувати термін зберігання документів, тому що дитина може не отримати документи своєчасно», – сказала вона.

Також Міносвіти повідомило, що цьогорічні випускники шкіл, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, отримають атестати та інші передбачені законодавством освітні документи.

Раніше Міносвіти презентувало умови вступної кампанії до вишів 2022 року.