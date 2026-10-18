В Італії 400 тисяч студентів підняли масштабний бунт

Молодь виступила проти проблем у шкільній системі та скорочення видатків на освіту

Понад 400 тисяч молодих людей вийшли на вулиці найбільших міст Італії – від Рима та Турина до Мілана й Неаполя – у рамках загальнонаціональної акції протесту «No Meloni Day». Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Студенти виступили проти проблем у шкільній системі, скорочення видатків на освіту на користь військової промисловості, обмежень для дітей-іммігрантів, а також на знак солідарності з протестуючими у Франції.

Мирні ходи проти війни та високої вартості життя в кількох містах швидко переросли у жорсткі сутички з правоохоронцями. Найбільш напруженою ситуація була в Мілані: радикально налаштовані демонстранти в масках розгромили площу Пьяцца дель Дуомо, розграбували магазини, підпалювали барикади й закидали поліцію камінням і плитиною. Силовики відповіли застосуванням водометів і сльозогінного газу.

Загалом у країні поранено понад десяток поліцейських, а в Мілані затримали близько 50 осіб, більшість із яких – неповнолітні.

Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні наголосила на праві громадян на мирні акції, однак різко засудила погроми та насилля, докоривши опозиційним лідерам за відсутність чіткого осуду дій хуліганів. Влада запевнила, що правоохоронці діяли професійно, втім, масове невдоволення молоді створило серйозне соціальне напруження в країні.

Як відомо, 17 жовтня Францію охопила хвиля масових протестів і сутичок із поліцією, які виникли через невдоволення стрибком цін на пальне та загальним подорожчанням життя.

Суботні марші стали продовженням багатотижневих бунтів у середніх школах країни та розповсюдилися на понад 140 населених пунктів, зокрема Париж, Ліон, Нант, Ренн і Марсель.

Також в Албанії на п'ятий день масових студентських протестів із вимогою відставки прем'єр-міністра Еді Рами відбулася різка ескалація.

У суботу, 17 жовтня, силовики біля будівлі міністерства освіти застосували проти мітингувальників дробовики з гумовими кулями, внаслідок чого травми отримали протестувальники та двоє журналістів.