На Одещині викладач побив студента: звільненням справа не завершиться

Посадовець підкреслив, що звільнення не звільняє педагога від можливої відповідальності за його дії

«Цьому немає виправдання. Викладач за жодних обставин не має права застосовувати силу до студента», – наголосив Бутенко

В одному із закладів професійної освіти Одеської області викладач побив студента. Після інциденту педагога звільнили, однак його дії мають отримати окрему правову оцінку. Про це повідомив міністр освіта і науки України Андрій Бутенко, пише «Главком».

За його словами, він особисто обговорив ситуацію з керівником закладу. Після цього було ухвалено рішення про звільнення викладача.

«Цьому немає виправдання. Викладач за жодних обставин не має права застосовувати силу до студента», – наголосив Бутенко.

Водночас посадовець підкреслив, що звільнення не звільняє педагога від можливої відповідальності за його дії. За його словами, саме правоохоронні органи мають встановити всі обставини інциденту та надати їм правову оцінку.

«Однак звільнення не знімає з нього відповідальності: правову оцінку його діям мають дати правоохоронні органи», – зазначив Бутенко.

Він також наголосив, що в закладах освіти неприпустимі насильство, цькування та приниження. За словами Бутенка, захисту від таких проявів потребують як студенти, так і працівники освіти.

«У закладі освіти немає місця насильству, цькуванню і приниженню. Ми маємо захистити від цього всіх: і учнів, і викладачів», – заявив посадовець.

Варто зазначити, що в Одеській області поліція повідомила, що правоохоронці опитують учасників та свідків події. Після встановлення всіх обставин буде вирішено питання щодо правової кваліфікації дій викладача та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Директорка навчального закладу Наталія Костусєва розповіла ЗМІ, що конфлікт виник після того, як студент нібито образив викладача нецензурним висловом. За її словами, педагог не витримав і застосував фізичну силу.

«Учні неодноразово провокували цього викладача. Взагалі, конкретно ця група першого курсу дуже складна, якщо порівнювати з іншими наборами, вони дуже специфічні діти», – заявила Костусєва.

Водночас директорка наголосила, що поведінка студента не може виправдати дії педагога. «Звичайно, я ні в якому разі не виправдовую викладача, він не мав права це робити. Мав зупинити урок, запросити адміністрацію, а не вчиняти самоуправство», – зазначила вона.

Костусєва також припустила, що конфлікт могли навмисно спровокувати, щоб зафіксувати реакцію викладача на відео.

До слова, учителя трудового навчання та інформатики одного з навчальних закладів Хмельниччини визнали винним у завданні легких тілесних ушкоджень 11-річному учневі під час шкільної екскурсії. Інцидент стався 25 березня 2024 року під час шкільної екскурсії в історичній частині Кам’янця-Подільського.