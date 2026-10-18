Reuters: Студентські бунти в Албанії переросли у жорстокі сутички з поліцією

Протести поширилися по всій країні через корупцію та брак робочих місць

В Албанії на п'ятий день масових студентських протестів із вимогою відставки прем'єр-міністра Еді Рами відбулася різка ескалація. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

У суботу, 17 жовтня, силовики біля будівлі міністерства освіти застосували проти мітингувальників дробовики з гумовими кулями, внаслідок чого травми отримали протестувальники та двоє журналістів.

Заворушення охопили центр Тирани: демонстранти підпалювали урядові споруди та банківські установи, а також кидали каміння у правоохоронців, які застосовували водомети та сльозогінний газ.

Глава національної поліції Скендер Хіта підтвердив використання «найновіших засобів» і повідомив про відсторонення та розслідування щодо сімох підлеглих за перевищення повноважень. Загалом силовики затримали понад тисячу осіб, а 388 притягнули до кримінальної відповідальності.

Причиною вибуху невдоволення стало обурення корупцією, безробіттям, низькою якістю освіти, а також резонансним скандалом довкола елітного прибережного будівництва, пов'язаного з Джаредом Кушнером, для якого незаконно продали землі селян.

Попри заклики до спокою, поранення десятків людей та тиск суспільства, прем’єр-міністр Еді Рама заявив, що не збирається йти у відставку і планує продовжувати курс на вступ країни до Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про масштабні студентські заворушення в Албанії. За даними місцевого МОЗ, після сутичок медичної допомоги потребували 89 людей, серед яких 61 поліцейський. Протести поширилися за межі Тирани, а до студентів долучилися старшокласники.