«Їх складно не помітити». Дональд Трамп публічно оцінив сідниці Нікі Мінаж (відео)

Нікі Мінаж заявила, що голосуватиме за Дональда Трампа, якщо він знову балотуватиметься у президенти США

Білий дім жартома висунув Нікі Мінаж на посаду прессекретарки

У неділю, 25 жовтня, президент США Дональд Трамп зустрів популярну реперку Нікі Мінаж на передвиборчому мітингу в Мічигані, яка приїхала його підтримати. Голова Білого дому не втримався та оцінив сідниці зірки перед камерами. Про це пише «Главком» із посиланням на відео Cnbc-ТV18.

Реперка Нікі Мінаж не вперше зʼявляється на агітаційних заходах Дональда Трампа. Тож мітинг у Мічигані не став винятком. Коли Трамп звертався до американців з-за трибуни, він представив публіці реперку, яка сиділа в залі.

Тоді ж він відзначив її фігуру, назвавши її сідниці «приголомшливими»: «Я побачив приголомшливі сідниці. Нікі Мінаж, так? Ці сідниці важко не помітити». Тоді ж зала оваціями привітала зірку, однак Трамп вибачився перед співачкою, аби вона не образилася через його комплімент. «Сподіваюся, Нікі не образилася, але ми любимо Нікі. Вона з нами вже давно», – додав він.

Згодом Нікі Мінаж піднялася до президента та почала свою промову зі слів: «Ми любимо Дональда Трампа!» Мінаж також закликала виборців підтримати республіканців у Мічигані та прийти на вибори. Наприкінці виступу Мінаж сказала Трампу, що рада зустрітися з ним, і заявила, що підтримає його знову, якщо він балотуватиметься на наступних виборах.

Як відомо, Нікі Мінаж прилетіла до Мічигану на президентському літаку Air Force One. Кадрами з літака поділився директор із комунікацій Білого дому Стівен Чунг, він також жартома припустив, що Нікі Мінаж могла б стати їхньою новою прессекретаркою.

фото: кадр із відео

До слова, під час саміту Trump Accounts у Вашингтоні президент Дональд Трамп звернув увагу на довгі нігті американської реперки Нікі Мінаж та жартома пообіцяв відростити собі такі ж.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу в штаті Огайо несподівано заговорив про зовнішність сенатора-республіканця Джона Гастеда. Американський лідер розповів, як розглядав його тіло, зокрема сідниці та руки.