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У Південній Кореї тисячі людей вийшли на протест проти президента

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Південній Кореї тисячі людей вийшли на протест проти президента
Мітинг опозиційної партії «Сила народу» біля брами Суннемун у Сеулі
фото: Yonhap

Акція стала першою масовою вуличною демонстрацією опозиції за рік

У центрі Сеула тисячі людей вийшли на акцію проти президента Південної Кореї Лі Чже Мьона. Головна опозиційна партія звинуватила владу у проблемах із судовою реформою та політикою щодо Північної Кореї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

Опозиція повернулася на вулиці

Акція під назвою «Всенародний мітинг: суд над режимом Лі Чже Мьона, відновлення добробуту та захист безпеки» відбулася 3 жовтня, у День національної величі, біля брами Суннемун у центрі Сеула. На неї прийшли близько 70 депутатів, зокрема лідер партії Чан Дон Хьок і голова парламентської фракції Чон Чом Сік. Для «Сили народу» це перша велика вулична акція від 28 вересня 2025 року, коли партія провела мітинг біля мерії Сеула. Цього разу мітинг відбувся напередодні тижня, на якому парламент перевірятиме роботу уряду.

Кількість протестувальників оцінюють по-різному. Партія говорить про 200 тис. За неофіційними даними поліції, які цитують місцеві ЗМІ, на мітингу було близько 9–10 тис.

Що обурило опозицію

Чан Дон Хьок заявив, що рейтинг президента «завмер у 30-х відсотках» і за таких темпів опуститься до 20-х, а згодом до 10-х, та вимагав негайно відновити судові процеси над Лі Чже Мьоном. Опозиція також виступає проти скасування прокуратури в нинішньому вигляді.

У Південній Кореї тисячі людей вийшли на протест проти президента фото 1
фото: Yonhap

Ще одна тема – політика щодо Північної Кореї. Йдеться про вибух міни в демілітаризованій зоні 21 вересня, коли поранення дістали троє південнокорейських військових. Член Верховної ради партії Шін Дон Вук заявив на мітингу, що командирові розвідувального батальйону відірвало ступню, а президент «не зміг сказати жодного слова про Північну Корею» і назвав те, що сталося, випадковим інцидентом. Деякі посадовці партії скандували «Лі Чже Мьон, геть!». Того ж дня КНДР випробувала ракету середньої дальності.

Як відповіла влада

Правляча Демократична партія назвала мітинг «демонстрацією сили для Чан Дон Хьока». Речниця фракції Чон Ин Су заявила, що «Сила народу» оголосила для акції «загальну мобілізацію» і вимагала звітів про присутність, а такий захід, за її словами, не можна вважати голосом народу. Речник партії Шін додав, що на мітингу звучали «екстремістські гасла».

У Південній Кореї тисячі людей вийшли на протест проти президента фото 2
фото: Yonhap

Протестували не лише прихильники «Сили народу»

3 жовтня в Сеулі відбувся й другий великий мітинг – під гаслом відставки уряду Лі Чже Мьона на проспекті Седжон-де-ро біля Кванхвамуна. За неофіційною оцінкою поліції, на ньому було близько 28 тис. людей, а організатори заявляли про 50 тис.

Нагадаємо, 2 жовтня президент Лі Чже Мьон пригрозив Україні «додатковими заходами», якщо Київ не визнає домовленість про конфіденційність щодо передачі Сеулу двох військовополонених із КНДР і не вибачиться. Як писав «Главком», в Україні заперечують існування такої домовленості.

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Теги: Південна Корея акція протест Північна Корея опозиція мітинг

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