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Українські науковці отримали престижну австрійську премію

Іван Гавриляк
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Українські науковці отримали престижну австрійську премію
Юрій Маліцький та Світлана Антонюк
фото: FWF/Sabine Hoffmann

Фонд FWF є найважливішою австрійською організацією, що фінансує фундаментальні дослідження

Австрійський науковий фонд FWF присудив свою цьогорічну премію FWF Start з грантом по €1,2 мільйона вісьмом молодим науковцям, включаючи двох українців. Як передає власний кореспондент Укрінформ, нагороди спрямовані на підтримку перспективних провідних дослідників, «яким надається можливість планувати свої дослідження на довгострокову перспективу і з фінансовою безпекою».

«Загальний обсяг заявок на отримання премії FWF Start склав близько €141 мільйона, з яких 46,4% надійшли з природничих наук і технологій, 27,7% – з біології та медицини та 25,9% – з гуманітарних і соціальних наук. Вісім профінансованих проєктів, чотири з яких очолюють жінки, походять з усіх дисциплін і фінансуються на суму до €1,2 мільйона кожен», - повідомляється на сайті Австрійського наукового фонду.

Однією з лавреаток FWF Start стала Світлана Антонюк, яка досліджує, як емоційні реакції впливають на зміну мови. Лінгвістка навчалася у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, потім у США, а зараз є старшою науковою співробітницею програми імені Лізи Майтнер в Інституті славістики та Інституті германістики Університету Граца.

Також премію FWF Start отримав Юрій Маліцький, який досліджує математичні основи для кращих алгоритмів, які можуть знаходити швидші рішення. Після навчання та захисту докторської дисертації у Києві математик займався дослідницькою діяльністю в європейських країнах, а з 2023 року займається комп'ютерною оптимізацією у Віденському університеті.

Австрійський науковий фонд є найважливішою австрійською організацією, що фінансує фундаментальні дослідження. Фінансований австрійським урядом FWF підтримує наукові, інженерні та гуманітарні дослідження за допомогою різноманітних грантових програм та премій.

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Теги: Австрія наука грант

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