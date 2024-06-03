Російський правозахисний фонд витратив мільйони на фінансування пропаганди в ЄС – ЗМІ

«Правфонд» заснували ще у 2012 році президентським указом

Документи «Правфонду» свідчать, що організація витратила кошти на підтримку сайтів, які нібито боролися з «русофобією» в Європі

Витік внутрішніх документів розкрив приховану діяльність російського державного фонду правового захисту «Правфонд», яка полягала в операціях впливу й пропаганди у 48 країнах Європи та світу. Про це повідомляє The Guardian від джерела в європейській розвідці.

У внутрішніх документах «Фонду підтримки та захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном» йдеться про фінансування пропагандистських сайтів, орієнтованих на європейців, допомогу в оплаті захисту засудженого торговця зброєю Віктора Бута та вбивці Вадима Красікова. Документи також показують, що на фонд працювали кілька колишніх офіцерів розвідки РФ.

Крім того, місцеві партнери «Правфонду» отримали мільйонні державні субсидії від низки європейських держав, де фонд має філії. Це викликає запитання щодо використання державних коштів і занепокоєння національною безпекою перед виборами до Європейського парламенту.

Керівником Інституту російської діаспори, якого в офіційних документах називають реалізатором проєкту «Правфонду», є Сергій Пантелеєв – він потрапив під санкції в країнах ЄС як співробітник підрозділу російської військової розвідки, що спеціалізується на психологічній війні.

Служби безпеки Естонії у звіті про національну безпеку за 2020 рік зазначили, що «Правфонд» насправді є псевдосистемою правового захисту, а натомість це фонд операцій впливу.

«Правфонд» заснували у 2012 році президентським указом. Бюджетні документи «Правфонду» свідчать, що організація витратила сотні тисяч євро на підтримку кількох сайтів, які нібито боролися з «русофобією» та займалися «захистом російської мови» в Європі, а також ще деяких маргінальних видань.

Зокрема, «Правфонд» фінансував діяльність golos.eu, онлайн-порталу, на якому в основному критикують український уряд, президента Володимира Зеленського, інших політиків України. Однак заступник головного редактора «Голосу» Юрій Андрійченко у коментарі The Guardian заперечив, що сайт отримував гроші від «Правфонду» або мав звʼязки з Росією.

Нагадаємо, злочинні дії російських шпигунів у Великій Британії викликають занепокоєння у британському уряді. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс.

Також міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що по всій Європі активізувалася діяльність російської агентурної мережі. Вона становить велику загрозу для Польщі, а небезпека з боку Росії та білорусі ніколи не була такою близькою з часів Другої світової війни заявив міністр національної оборони Польщі.