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Удари ЗСУ по Росії: канцлер Австрії зробив заяву

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Удари ЗСУ по Росії: канцлер Австрії зробив заяву
Канцлер Австрії вважає, що Україна має право атакувати територію РФ
фото: Reuters

За словами політика, без Росії миру не буде, адже Путін напав на Україну, тому в нього є можливість припинити війну будь-якої миті

Україна має право атакувати територію РФ із західного озброєння, а якщо Європа дасть слабину, то російські генерали можуть піти далі. Про це заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер в інтерв'ю виданню Neue Zürcher Zeitung.

Главу уряду попросили прокоментувати заяву міністра оборони Австрії Клаудії Таннер про те, що країни Заходу переходять «червону лінію», коли дозволяють Україні атакувати територію РФ з власних озброєнь.

Він зазначив, що ця дискусія вказує на неправильний політичний напрямок і шкода, що акцент ставиться саме на це.

«Згідно з міжнародним правом, такі напади на Росію допустимі. Якщо Москва припинить агресію, військова допомога автоматично зменшиться. Якщо європейці відступлять, це може заохотити російських генералів зайти ще далі, ніж вони уже роблять», – зазначив Нехаммер.

За його словами, без Росії миру не буде, адже Путін напав на Україну, тому в нього є можливість припинити війну будь-якої миті.

«Однак війни починаються швидко, і тим, хто їх починає, важко швидко їх закінчити», – сказав канцлер.

Нехаммер також зазначив, що, хоча Австрія займає нейтральну позицію, вона підтримує зовнішню політику Європейського Союзу, а також солідарна у питаннях санкцій проти Росії та надання фінансової допомоги Україні.

Нагадаємо, міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер вважає, що країни, які дозволили Україні завдавати ударів по цілях на території Росії, перетнули червону лінію. Про це вона сказала в інтерв'ю Die Presse.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не втягуватиме країну «у військові авантюри» й не дозволятиме Україні бити словацькою зброєю по РФ.

Нагадаємо, Україна повинна мати право бити по цілях на території країни-агресорки РФ, адже це – самооборона. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю «Радіо Свобода».

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Теги: Австрія міністр Європа озброєння військова допомога

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