Вибори в Австрії продемонстрували несподіваний результат

Die Presse: в Австрії лідирує АПС, що виступає проти антиросійських санкцій

В Австрії на виборах до Європарламенту лідирує Австрійська партія свободи (АПС), яка виступає проти європейських санкцій щодо Росії. Про це пише газета Die Presse. Згідно з попередніми даними, АПС посідає перше місце із 27% голосів.

Також повідомляється, що слідом за АПС з 23,5% йде Австрійська народна партія, що входить до нинішнього уряду країни. На третьому місці соціал-демократи із 23%. Країна цього разу має отримати 20 місць у Європарламенті.

Нагадаємо, у Європі відбуваються вибори до Європарламенту. За оцінками експертних організацій, можуть серйозно змінити ситуацію в європейській політиці. Вони відбувались з 6 по 9 червня, у них взяли участь 373 млн осіб із 27 країн.

Нагадаємо, у суботу вночі в Австрії пройшли сильні шторми, які призвели до повеней у багатьох частинах країни і ледь не зірвали там проведення європейських виборів. Про це повідомляє Der Standard. Особливо постраждали райони околиць Граца, Гартберг-Фюрстенфельд і частини південно-східної Штирії.

До слова, результати прогнозу на виборах до Європарламенту в Німеччині віддають перемогу із суттєвим відривом опозиційному блоку ХДС/ХСС, партія канцлера Олафа Шольца – тільки третя після ультраправих. Про це свідчить прогноз німецького мовника ARD. Консервативний Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз лідирує із 29,5%. Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» («АдН») – на другому місці з 16.5%