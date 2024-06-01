Британський полковник заявив, що європейські війська будуть змушені воювати в Україні

Підхід, який застосовували західні партнери, не спрацював

Європейці зараз опинились у ситуації, коли вони повинні почати допомагати, перебуваючи всередині країни, щоб посилити підготовку і рішучість українських військ. Так, їхні війська будуть змушені брати участь у бойових діях. Про це сказав полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант в ефірі «Еспресо».

Як пояснив експерт, західні столиці намагалися використовувати методи мирного часу для розв'язання проблеми воєнного часу. Втім, зараз вони бачать, що це не спрацювало.

«Дуже довго вони з цим тягнули, бо це мало статися ще рік тому, чи може, навіть, півтора. Те, що вони намагалися робити, не мало достатнього ефекту, щоб дійсно вплинути на Росію, зупинити війну або дозволити Україні відтіснити окупантів назад», – відзначив полковник британської армії у відставці.

За його словами, ми повільно, але впевнено рухаємося до того, що європейські війська будуть змушені брати участь у бойових діях.

«У мене немає жодних сумнівів щодо цього. На певному етапі це станеться, тому що альтернативою є хіба що пошук величезної кількості боєприпасів, величезної кількості обладнання, величезної кількості всього необхідного, а це і їжа, і міномети, і каски, і одяг, що менш ймовірно, на мій погляд», – зазначив Грант.

Він додає: Росія так і продовжуватиме рухатися вперед, крок за кроком, допоки ми не дійдемо до стадії, коли європейські столиці скажуть: «Досить, ми готові приєднатися до вас і воювати проти Росії». На думку експерта, для цього може знадобитися 1-2 роки, але все йде до цього.

Раніше повідомлялося, що після заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправлення військ до України, між країнами-учасниками НАТО почалися палкі дискусії. Експерти вважають, що це питання навіть почало «руйнувати» солідарність всередині альянсу.

Президент Чехії Петр Павел впевнений, що якщо військові з країн НАТО будуть здійснювати підтримку безпосередньо на території України, це не порушуватиме жодних міжнародних норм.