Підозра ексзаступнику керівника Банкової, дострокові вибори у Британії. Головне за 22 травня

Служба безпеки оголосила підозру продюсеру і музиканту Юрію Бардашу, який втік до Росії та закликає до захоплення Києва і Харкова

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру ексзаступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову, окупанти вдарили керованими авіаційними бомбами по Харкову,СБУ оголосила підозру продюсеру Юрію Бардашу,: Рада розширила повноваження Нацгвардії. «Главком» склав добірку новин 22 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

НАБУ оголосило підозру ексзаступнику керівника Банкової Смирнову – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру ексзаступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову. Як зазначають журналісти, Андрій Смирнов отримав підозру щодо незаконного збагачення.

Жодних інших деталей джерела не надали. Журналісти звернулися по коментарі до правоохоронців і самого Смирнова.

Окупанти вдарили керованими авіаційними бомбами по Харкову: є постраждалі

Росіяни вдень 22 травня вдарили по Харкову КАБом. Є поранені. Як зазначив мер, під ударом був Шевченківський район міста.

«Попередньо – керованим боєприпасом. Є загоряння на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе», – написав Синєгубов. Крім того, є загоряння у багатоквартирному житловому будинку, пошкодження автомобілів.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома уніфікованими міжвидовими планувальними боєприпасами калібру 30 см. «Отримали поранення, гостру реакцію на стрес 10 осіб, серед них п'ятеро чоловіків і п'ятеро жінок. Один із постраждалих - 55-річний водій тролейбуса, який перебував біля епіцентру вибуху. Чоловік у важкому стані, у нього ампутовано дві ноги», – повідомили в прокуратурі.

Електрошокери та кайданки: Рада розширила повноваження Нацгвардії

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до Закону «Про Національну гвардію України» щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Нацгвардії.

Як зазначається, метою законопроєкту є врегулювання питань, що пов’язані із застосуванням військовослужбовцями Нацгвардії заходів примусу, зокрема фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї, озброєння та бойової техніки.

Документом пропонується врегулювати, що військовослужбовці Нацгвардії під час виконання повноважень уповноважені використовувати та застосовувати такі заходи примусу:

фізичний вплив;

спеціальні засоби;

зброю, озброєння та бойову техніку;

озброєння повітряних суден.

СБУ оголосила підозру продюсеру Юрію Бардашу

Служба безпеки оголосила підозру продюсеру і музиканту Юрію Бардашу, який втік до Росії та закликає до захоплення Києва і Харкова.

Служба безпеки зібрала доказову базу на Бардаша, який виправдовує війну РФ проти України.

Як зазначає СБУ, на початку повномасштабного вторгнення продюсер втік до Росії, де розпочав широку інформкампанію на підтримку окупантів. Правоохоронці зазначають, Бардаш регулярно повторює тези російської пропаганди в ефірах рупорів Кремля на відеохостингу YouTube. Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь агресора.

Прем'єр Британії Сунак анонсував розпуск парламенту та проведення виборів у липні

Сьогодні, 22 травня, прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що призначив загальні вибори на 4 липня. Сунак повідомив, що попросив короля Карла III розпустити парламент перед виборами відповідно до офіційної процедури.

«Раніше сьогодні я говорив з Його Величністю, щоб попросити про розпуск парламенту. Король задовольнив це прохання, і 4 липня відбудуться загальні вибори», – сказав він біля входу в резиденцію на Даунінг-стріт.

Чутки про можливе призначення дострокових виборів з’явилися після того, як міністри скасували закордонні поїздки, щоб взяти участь у засіданні уряду. Зокрема, міністр закордонних справ Девід Кемерон перервав візит до Албанії та повернувся до Лондона, а міністр оборони Грант Шеппс відклав поїздку країнами Балтії.