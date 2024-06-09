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В Австрії сильний шторм ледь не зірвав вибори у Європарламент

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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В Австрії сильний шторм ледь не зірвав вибори у Європарламент
В Австрії був сильний шторм
фото: Einsatzdoku Wien

Кілька виборчих дільниць були недоступні або навіть зруйновані

У суботу вночі в Австрії пройшли сильні шторми, які призвели до повеней у багатьох частинах країни і ледь не зірвали там проведення європейських виборів. Про це повідомляє Der Standard.

Особливо постраждали райони околиць Граца, Гартберг-Фюрстенфельд і частини південно-східної Штирії. 

В Австрії сильний шторм ледь не зірвав вибори у Європарламент фото 1
фото: Einsatzdoku Wien

У Дойчфайштриці за лічені хвилини маси води призвели до того, що сильно розлитий потік Убельбах затопив центр села. Автомобілі затисло між будинками і довелося рятувати кількох людей.

В Австрії сильний шторм ледь не зірвав вибори у Європарламент фото 2
фото: Apa

Кілька виборчих дільниць були недоступні або навіть зруйновані у федеральній землі Штирія. Згідно з повідомленнями, відповідальні муніципальні адміністрації відреагували «дуже швидко» і перенесли виборчі дільниці. 

В Австрії сильний шторм ледь не зірвав вибори у Європарламент фото 3
фото: Apa

У громадах були розміщені таблички, які вказували, де розташовані нові виборчі дільниці, а місцеві лідери оголосили про зміни переважно через соціальні мережі. 

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, громадяни 21 країни Європейського Союзу, включаючи Францію й Німеччину, голосують на виборах до Європарламенту. Це фінальний четвертий день голосування. Очікується, що його результати змістять Європарламент «управо» та збільшать вплив націоналістів-євроскептиків.

Як повідомлялося, Європейська народна партія (ЄНП) отримає найбільшу кількість мандатів у новому складі Європейського Парламенту.

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Теги: вибори шторм Австрія

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