В Австрії сильний шторм ледь не зірвав вибори у Європарламент

Кілька виборчих дільниць були недоступні або навіть зруйновані

У суботу вночі в Австрії пройшли сильні шторми, які призвели до повеней у багатьох частинах країни і ледь не зірвали там проведення європейських виборів. Про це повідомляє Der Standard.

Особливо постраждали райони околиць Граца, Гартберг-Фюрстенфельд і частини південно-східної Штирії.

фото: Einsatzdoku Wien

У Дойчфайштриці за лічені хвилини маси води призвели до того, що сильно розлитий потік Убельбах затопив центр села. Автомобілі затисло між будинками і довелося рятувати кількох людей.

фото: Apa

Кілька виборчих дільниць були недоступні або навіть зруйновані у федеральній землі Штирія. Згідно з повідомленнями, відповідальні муніципальні адміністрації відреагували «дуже швидко» і перенесли виборчі дільниці.

фото: Apa

У громадах були розміщені таблички, які вказували, де розташовані нові виборчі дільниці, а місцеві лідери оголосили про зміни переважно через соціальні мережі.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, громадяни 21 країни Європейського Союзу, включаючи Францію й Німеччину, голосують на виборах до Європарламенту. Це фінальний четвертий день голосування. Очікується, що його результати змістять Європарламент «управо» та збільшать вплив націоналістів-євроскептиків.

Як повідомлялося, Європейська народна партія (ЄНП) отримає найбільшу кількість мандатів у новому складі Європейського Парламенту.