«Захід перетинає червону лінію»: глава Міноборони Австрії висловилася про дозвіл бити по РФ

Клаудія Таннер рада роз’ясненню Столтенберга про те, що НАТО не відправлятиме війська в Україну

Очільниця Міноборони Австрії не відповіла, чи має Україна право завдавати удари по території РФ

Міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер вважає, що країни, які дозволили Україні завдавати ударів по цілях на території Росії, перетнули червону лінію. Про це вона сказала в інтерв'ю Die Presse.

Журналіст поцікавився думкою очільниці Міноборони Австрії щодо дозволу США, Франції та Німеччини українським військовим на використання західної зброї для ударів по об'єктах на території Росії.

«Червону лінію перетнули. Тому я дуже рада роз’ясненню генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що НАТО не відправлятиме війська в Україну», – сказала Таннер.

Інтерв'юер нагадав, що причиною такого рішення західних країн є те, що без нього Україні важко захищатися від обстрілів з території РФ, зокрема, при обороні Харківської області. Він поцікавився, чи не вважає міністерка, що Україна має на це право.

«Як військово нейтральній державі, не нам судити», – відповіла на це Таннер.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не втягуватиме країну «у військові авантюри» й не дозволятиме Україні бити словацькою зброєю по РФ.

Нагадаємо, Україна повинна мати право бити по цілях на території країни-агресорки РФ, адже це – самооборона. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю «Радіо Свобода».