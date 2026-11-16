Українські вступники несподівано змінили освітні пріоритети: що обирають дедалі частіше

Інтерес вступників до аграрної освіти зріс майже на чверть

Інтерес до професій, пов'язаних із сільським господарством, помітно зріс

У 2026 році на спеціальності «Агрономія» та «Агроінженерія» зарахували понад 19,5 тис. студентів, що майже на чверть більше, ніж торік. Про це під час зустрічі з представниками аграрного бізнесу повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко, повідомляє «Главком» із посиланням на Osvita.ua.

У МОН пов'язують зростання інтересу до аграрної освіти з потребою сільськогосподарського сектору у кваліфікованих кадрах.

Водночас представники агробізнесу наголошують, що сучасним підприємствам потрібні фахівці, які володіють новітніми технологіями, мають практичні навички та можуть адаптуватися до змін у виробничих процесах.

За словами Трофименка, одним із важливих напрямів розвитку аграрної освіти є модернізація закладів освіти. Йдеться, зокрема, про забезпечення студентів доступом до сучасного обладнання, розширення наукових досліджень та оновлення освітніх програм.

Нагадаємо, аграрні спеціальності входять до переліку напрямів підготовки, які держава підтримує через додаткові вступні можливості. Зокрема, під час вступу абітурієнти можуть скористатися галузевим коефіцієнтом, який підвищує конкурсний бал. Крім того, вступники, які відповідають установленим вимогам, можуть отримати державний грант І рівня для оплати навчання.

Раніше «Главком» писав, що у 2026 році понад половину рекомендацій на бюджет надали вступникам на спеціальності з особливою державною підтримкою. Із 73 129 бюджетних рекомендацій 37 002 припали саме на ці напрями. Найбільше місць отримали майбутні вчителі, медики та інженери. До переліку пріоритетних також належать аграрні спеціальності.