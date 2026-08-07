Куди найпростіше було пройти на бюджет: названо п'ять спеціальностей

У 2026 році найбільше рекомендацій на бюджет отримали вступники на педагогічні, медичні та інженерні спеціальності

Понад половину бюджетних рекомендацій надали вступникам на спеціальності з особливою державною підтримкою

За попередніми підсумками вступної кампанії 2026 року 73 129 вступників отримали рекомендації до зарахування на бюджет. Найбільше їх припало на спеціальності середньої освіти, медицини, будівництва та цивільної інженерії, комп'ютерних наук і електричної інженерії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка.

Найбільше бюджетних рекомендацій отримали вступники на спеціальності «Середня освіта» – 6 038. Далі за цим показником ідуть «Медицина» (4 253), «Будівництво та цивільна інженерія» (3 462), «Комп'ютерні науки» (3 066) та «Електрична інженерія» (2 958).

За словами Трофименка, разом ці п'ять спеціальностей отримали 19 777 бюджетних рекомендацій, що становить 27% їхньої загальної кількості.

Водночас понад половину бюджетних рекомендацій – 37 002 із 73 129 – надали вступникам на спеціальності з особливою державною підтримкою.

«Понад половину бюджетних рекомендацій – 37 002 – надано на спеціальності з особливою підтримкою. Серед них освітні та інженерні напрями, агрономія, автоматизація і робототехніка», – йдеться в дописі Трофименка.

Попри це, за загальною кількістю рекомендацій найпопулярнішими серед абітурієнтів залишаються менеджмент, маркетинг, економіка та міжнародні економічні відносини. Водночас більшість рекомендацій на цих спеціальностях припадає на контрактну форму навчання. Зокрема, на менеджмент рекомендовано 750 вступників на бюджет і 17 541 – на контракт.

Також майже 72% бюджетних рекомендацій вступники отримали за першим пріоритетом, а 92,7% – за одним із трьох перших. Це означає, що дев'ять із десяти вступників, рекомендованих на бюджет, отримали місце в одному зі своїх трьох найпріоритетніших виборів.

Раніше «Главком» повідомляв, що у 2026 році держава зосередила підтримку на спеціальностях, які є пріоритетними для відновлення країни та розвитку економіки. До них належать педагогічні, медичні, інженерні, природничі, аграрні, транспортні спеціальності, а також напрями у сфері безпеки й оборони. Саме вступники на ці спеціальності отримують додаткову державну підтримку та більший обсяг бюджетних місць.