Відома письменниця поділилася досвідом онлайн-навчання дітей та вказала на головну помилку шкіл

Тамара Горіха Зерня навела приклади дистанційної освіти у школах, на підготовчих курсах та університетах

Повноцінне дистанційне навчання потребує не лише надсилання завдань учням, а й регулярної взаємодії з учителями. На цьому наголосила українська письменниця Тамара Горіха Зерня, яка поділилася досвідом онлайн-освіти у своїй родині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис письменниці у Facebook.

Горіха Зерня розповіла про досвід онлайн-навчання дітей своїх родичів, які мешкали у прикордонні. За її словами, вони навчалися дистанційно ще з часів пандемії Covid-19, однак такий формат не забезпечував належного засвоєння матеріалу.

«Переважно це був «асинхронний» режим, коли вчителі просто скидали у вайбер номери вправ, які потрібно виконати. На мою думку, це була і є профанація і халтура. З таким навчанням діти доходили до старшої школи, читаючи по складах. Нікого це не хвилювало, і те, що діти не склали НМТ, було проблемою цих дітей», – написала письменниця.

Також вона навела приклад доньки, яка рік навчалася у платній дистанційній школі під час пандемії. Попри відмінні оцінки та виконання всіх завдань, фактичні знання дівчини виявилися поверхневими.

«Донька вчилася онлайн при ковіді у школі дистанційного навчання. Рік, платна школа. За оцінками вона там була відмінницею, всі записи слухала і завдання виконувала. По факту знання були поверховими. У лютому, вивчаючи хімію вже цілий семестр, вона мене запитала «що таке валентність?», – зазначила письменниця.

Згодом донька перейшла до іншого навчального закладу – ліцею, який після початку повномасштабного вторгнення на кілька місяців організував навчання онлайн. Цей досвід письменниця оцінила позитивно, адже заняття проводили регулярно, а вчителі взаємодіяли з учнями.

«Ми потім наймали репетиторів, щоб закрити прогалини. Далі вона вчилася у ліцеї, який з самого початку вторгнення на кілька місяців перейшов на онлайн. Перші онлайн уроки почалися 24 лютого 22-го року. Всі заняття проводилися, діти сиділи з увімкненими екранами, вчителі нормально взаємодіяли», – розповіла Горіха Зерня.

Нині онлайн навчається і молодший син письменниці, оскільки у його школі триває ремонт. Горіха Зерня зазначила, що п'ятикласникам складно самостійно організовувати навчання, однак заняття відбуваються, а діти працюють із педагогами.

«Молодший син зараз вчиться онлайн, тому що у школі ремонт. Складно, бо п'ятикласники не дуже організовані, але знову ж таки, уроки проводяться, діти працюють з учителем», – розповіла Горіха Зерня.

Окремо вона розповіла про досвід доньки, яка відвідує онлайн-курси з історії України для підготовки до випускних іспитів. За словами письменниці, заняття насичені: передбачають лекції, додаткові відеоматеріали та групові обговорення. Водночас це платна послуга.

Досвід навчання у закладах вищої освіти письменниця також назвала неоднозначним. Її молодша донька навчається у Київській школі економіки в очному форматі. Для студентів, які не можуть приїхати на заняття, в аудиторіях встановили камери, що дають змогу долучатися дистанційно.

Натомість у Київському політехнічному інституті заняття відбуваються онлайн. Горіха Зерня стверджує, що під час повітряних тривог їх не проводять і не відпрацьовують. За її словами, з профільного предмета за семестр відбулося лише три години онлайн-занять, а решту лекцій скасували.

«Тобто онлайн-навчання буває різним, і тут багато залежить від бажання його організувати з боку навчального закладу», – підсумувала письменниця.

Раніше «Главком» писав, що майже третина українських шкіл працює дистанційно або у змішаному форматі. За даними Міністерства освіти і науки, близько 70% закладів загальної середньої освіти проводять заняття очно, понад 19% – у змішаному форматі, ще 11% – дистанційно. Причиною переходу на альтернативні формати навчання залишаються російські атаки на освітню інфраструктуру.