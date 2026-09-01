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Не лише психологія: які спеціальності стали фаворитами вступників цьогоріч

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Не лише психологія: які спеціальності стали фаворитами вступників цьогоріч
Вступники продовжують обирати заклади вищої освіти у прифронтових регіонах
фото ілюстративне

Міносвіти оприлюднило підсумки вступної кампанії та назви найпопулярніших напрямів

З 1 вересня в українських університетах навчатимуться майже 300 тис. вступників, прийнятих цього року на бакалаврат і магістратуру. Найбільше зарахованих припало на менеджмент, психологію, середню освіту, філологію та маркетинг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

За даними Міністерства освіти і науки України, на бакалаврат і магістратуру цього року вступили 294 831 людина. Із них 98 564 навчатимуться за державним замовленням. Водночас у міністерстві зазначають, що ці дані є попередніми, оскільки вступна кампанія ще триває.

Для детального аналізу розподілу вступників Міністерство освіти і науки окремо навело статистику за бакалавратом, а також медичною, фармацевтичною та ветеринарною магістратурою. На ці рівні освіти було подано понад 1,2 млн заяв.

Алгоритм адресного розподілу сформував 212 837 рекомендацій: 73 129 – на бюджет і 139 708 – на контракт. Після виконання вступниками необхідних вимог до закладів вищої освіти зарахували 222 342 людини. Із них 70 510 навчаються за державним замовленням, ще 151 832 – за контрактом.

Які спеціальності обрали найбільше вступників

Серед зарахованих на бакалаврат і відповідні магістерські програми найбільше вступників припало на такі спеціальності:

  • менеджмент – 19 681;
  • психологія – 12 140;
  • середня освіта – 9 094;
  • філологія – 8 754;
  • маркетинг – 7 979.

Менеджмент залишається лідером за кількістю фактично зарахованих студентів. Психологія посідає друге місце, а до першої п'ятірки також увійшли педагогічний напрям, філологія та маркетинг.

Окремо Міністерство освіти і науки навело дані щодо магістратури. На цей освітній рівень уже зарахували 72 489 вступників. Найбільше серед них обрали психологію – 7 890 людей. Далі за кількістю зарахованих ідуть право – 6 202, середня освіта – 4 732, менеджмент – 4 431 та публічне управління та адміністрування – 2 915.

Половина бюджетників навчатиметься за пріоритетними напрямами

Окрему увагу під час вступної кампанії держава приділяла спеціальностям, для яких встановлена особлива підтримка. Йдеться про напрями, підготовка фахівців за якими є важливою для економіки, відбудови та функціонування країни.

За даними Міністерства освіти і науки, 49 475 зарахованих на бюджет навчатимуться саме за такими спеціальностями. Це 50,2% від усіх вступників, які отримали бюджетні місця.

До переліку входять, зокрема, педагогічні, інженерні, будівельні, аграрні та інші спеціальності. Водночас популярність окремих технічних напрямів залишається нерівномірною.

Серед вступників є спеціальності, які мають високий попит без додаткових стимулів. Наприклад, біотехнології та біомедична інженерія не включені до переліку спеціальностей особливої підтримки, оскільки, за даними викладачів, інтерес до них залишається достатнім. «Главком» уже розповідав про технологічні та інженерні напрями, популярність яких зростає.

Де навчатиметься найбільше першокурсників

Понад половина цьогорічних першокурсників – 57,2% – навчатиметься у п'яти найбільших освітніх центрах України. До них належать Київ, Львів, Одеса, Харків та Дніпро.

Водночас вступники продовжують обирати заклади вищої освіти у прифронтових регіонах. На конкурсні пропозиції університетів у таких областях припало 29% усіх вступних заяв.

Серед тих, хто розпочинає навчання цього року, є 6 132 вступники, зараховані за квотою-2. Вона передбачає спеціальні умови вступу для визначених категорій абітурієнтів, зокрема з тимчасово окупованих територій та територій активних бойових дій.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав про спеціальності, на які цього року вступники отримали найбільше бюджетних рекомендацій. Основна відмінність від нинішніх даних полягає в тому, що тоді йшлося про рекомендації до зарахування, а тепер Міністерство освіти і науки оприлюднило статистику фактичного зарахування та початку нового навчального року.

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Теги: бюджет освіта студенти навчання психологія вступна кампанія філологія

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