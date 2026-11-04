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Вступ-2026: десятка найпопулярніших професій у коледжах

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Вступ-2026: десятка найпопулярніших професій у коледжах
У 2026 році до коледжів зарахували понад 172 тис. вступників
Фото з відкритих джерел

Окрім менеджменту, серед лідерів вступної кампанії опинилися електрична інженерія, облік і оподаткування та медсестринство

За результатами вступної кампанії-2026 до закладів фахової передвищої освіти надійшло 412 182 заяви. На навчання за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» зарахували 172 365 вступників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Найбільше заяв подали вступники на основі базової середньої освіти (після 9 класів) – 230 139. На основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів) надійшла 154 151 заява

Також до коледжів вступали на основі кваліфікації робітника (26 500 заяв) та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (1 392 заяви).

Міносвіти також оприлюднило перелік спеціальностей, на які зарахували найбільше вступників. До першої десятки увійшли напрями підготовки з різних галузей – від менеджменту та фінансів до інженерії й медицини.

Найпопулярніші спеціальності за кількістю зарахованих студентів:

  1. Менеджмент – 23 452;
  2. Електрична інженерія – 16 677;
  3. Облік і оподаткування – 16 456;
  4. Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 16 109;
  5. Медсестринство – 16 090;
  6. Автомобільний транспорт – 15 635;
  7. Будівництво та цивільна інженерія – 13 213;
  8. Машинобудування – 12 712;
  9. Комп'ютерна інженерія – 12 453;
  10. Інженерія програмного забезпечення – 11 294.

У 2025 році під час вступної кампанії до закладів фахової передвищої освіти надійшло близько 269 тис. заяв. Із них 158 536 подали вступники на основі базової середньої освіти (після 9 класів), 90 673 – на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів). Ще 134 121 вступник розпочав навчання за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр».

Раніше «Главком» писав про те, які спеціальності обирали вступники до університетів під час вступної кампанії-2026. Тоді найбільше заяв на здобуття ступеня бакалавра надійшло на спеціальність «Менеджмент» – понад 116 тис. До трійки лідерів також увійшли «Психологія» (76 228 заяв) та «Філологія».

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Теги: вступна кампанія Міністерство освіти і науки освіта навчання

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