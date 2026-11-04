Магніти для абітурієнтів 2026: які коледжі зібрали найбільше заяв та де був шалений конкурс

Найбільше заяв вступники подали до Технологічного коледжу Київського авіаційного інституту – 4 308

Технологічний коледж Київського авіаційного інституту очолив рейтинг найпопулярніших закладів фахової передвищої освіти за підсумками вступної кампанії 2026 року. Він став лідером як за кількістю поданих заяв, так і за числом зарахованих студентів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Найбільше заяв подали вступники на основі базової середньої освіти (після 9 класів) – 230 139. На основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів) надійшла 154 151 заява.

Також до коледжів вступали на основі кваліфікації робітника (26 500 заяв) та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (1 392 заяви).

МОН також оприлюднило перелік спеціальностей, на які зарахували найбільше вступників. До першої десятки увійшли напрями підготовки з різних галузей – від менеджменту та фінансів до інженерії й медицини.

Найбільше заяв вступники подали до Технологічного коледжу Київського авіаційного інституту – 4 308. Друге місце посів Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету з 3 712 заявами, третє – Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України, куди подали 3 626 заяв.

Топ-10 найпопулярніших закладів фахової передвищої освіти за кількістю поданих заяв:

Технологічний коледж Київського авіаційного інституту – 4 308; Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету» – 3 712; Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» – 3 626; Відокремлений структурний підрозділ «Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету» – 3 113; Житомирський агротехнічний фаховий коледж – 2 947; Вінницький технічний фаховий коледж – 2 795; Відокремлений структурний підрозділ «Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка» – 2 782; Філія «Київський фаховий бізнес-коледж Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» – 2 672; Відокремлений структурний підрозділ «Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій» – 2 469; Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» – 2 359.

За кількістю зарахованих студентів першість також утримує Технологічний коледж Київського авіаційного інституту – 2 088 осіб. Друге місце посів Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України (1 718 зарахованих), третє – Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету (1 664). Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету, який був другим за кількістю заяв, у рейтингу зарахованих опинився на четвертому місці (1 447 осіб).

Топ-10 найпопулярніших закладів фахової передвищої освіти за кількістю зарахованих вступників:

Технологічний коледж Київського авіаційного інституту – 2 088; Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» – 1 718; Відокремлений структурний підрозділ «Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету» – 1 664; Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету» – 1 447; Житомирський агротехнічний фаховий коледж – 1 446; Вінницький технічний фаховий коледж – 1 345; Філія «Київський фаховий бізнес-коледж Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» – 1 245; Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» – 1 201; Відокремлений структурний підрозділ «Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій» – 1 182; Відокремлений структурний підрозділ «Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка» – 940.

Раніше «Главком» повідомляв про найпопулярніші університети серед вступників у 2026 році. Лідером стала Національна університет «Львівська політехніка» – 69 165 заяв. Друге місце посів Львівський національний університет імені Івана Франка (53 469 заяв), третє – Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (43 376).