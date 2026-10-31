У Німеччині зумери вийшли на протести проти Мерца

Демонстранти протестували, серед іншого, проти скорочення соціального забезпечення та можливості призову на військову службу

Найбільше людей зібралося в Берліні – близько п’яти тисяч

Одразу у кількох великих містах Німеччини 31 жовтня десятки тисяч людей вийшли на акції протесту, щоб заявити про свою незгоду з політикою канцлера ФРН Фрідріха Мерца та його команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Die zeit.

Наразі відомо, що акції протесту організував рух Gen Z hat genug! («Із покоління Z – досить!»).

🇩🇪❗️У Німеччині тисячі представників покоління Z вийшли на протести через вартість життя та військові витрати Акції під гаслом «Gen Z hat genug!» відбулися в кількох містах країни. Наймасовіша – у Берліні, де зібралися близько 5 тис. людей. Протестувальники вимагають збільшити фінансування освіти, захистити клімат і знизити вартість життя. Також учасники виступають проти збільшення військових витрат, а в Ганновері лунають заклики до відставки канцлера Фрідріха Мерца. Під час акцій демонстранти споруджують барикади, запалюють фаєри та підривають петарди. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 31, 2026

Найбільше людей зібралося в Берліні – близько п’яти тисяч. У Штутгарті на вулиці вийшли приблизно три тисячі учасників, а в Гамбурзі – понад дві тисячі.

Серед основних вимог протестувальників – зниження вартості життя, збільшення фінансування освіти та захист клімату. Водночас вони виступають проти нарощування військових витрат.

Під час акцій демонстранти споруджують барикади, запалюють фаєри та підривають петарди. Через протести власники магазинів вживають заходів безпеки та укріплюють вітрини.

«Протестувальники неодноразово запускали петарди, а активісти розмахували палестинськими прапорами. Поліція увірвалася на вулицю великим контингентом і розгорнула два водомети, які одразу спрямувала на натовп», – розповідають журналісти.

На центральному автовокзалі учасники акції також закидали правоохоронців феєрверками та пляшками. У відповідь поліцейські розосередилися на кількох вулицях і відтіснили перехожих у напрямку головного залізничного вокзалу.

Як повідомляють ЗМІ, демонстрація розпочалася на початку дня на верфі Везеля та тривала переважно мирно протягом кількох годин. Марш був лише ненадовго перерваний через кількох людей у масках.

Ініціатива Gen Z regelt заявляє про протести у дванадцяти містах із загальною кількістю понад 68 000 осіб. Дані поліції по всій країні поки що недоступні, але в деяких містах вони нижчі за оцінки організаторів.

Під час демонстрації в Гамбурзі спалахнули заворушення, які розігнала поліція. У натовпі підпалили багаття, у поліцейських кидали різні предмети, неодноразово запускали феєрверки та піротехніку. Також підпалювали сміттєві баки.

Демонстранти протестували, серед іншого, проти скорочення соціального забезпечення та можливості призову на військову службу. На плакатах можна побачити різні гасла, такі як «Освіта замість стрільби» та «Ні призову».

Як повідомляє Tagesschau, організатори німецьких акцій висловили солідарність із протестувальниками у Франції, Бельгії та Італії. Рух планує продовжувати діяльність і після 31 жовтня, однак конкретних дат наступних демонстрацій поки не називає.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про масштабні протести в країнах Європи. Зокрема, 24 жовтня у Франції на вулиці вийшли понад 400 тис. людей, а поліція затримала більш як 1300 учасників. Демонстрації через високу вартість життя та проблеми в освіті також охопили Італію, Іспанію й Албанію.

Крім того, «Главком» аналізував причини молодіжних протестів у Європі. Серед головних чинників невдоволення — подорожчання житла, труднощі з працевлаштуванням, недостатнє фінансування освіти та невпевненість молоді у власному майбутньому.