Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Німеччині зумери вийшли на протести проти Мерца

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Німеччині зумери вийшли на протести проти Мерца
Демонстранти протестували, серед іншого, проти скорочення соціального забезпечення та можливості призову на військову службу
фото: Bild

Найбільше людей зібралося в Берліні – близько п’яти тисяч

Одразу у кількох великих містах Німеччини 31 жовтня десятки тисяч людей вийшли на акції протесту, щоб заявити про свою незгоду з політикою канцлера ФРН Фрідріха Мерца та його команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Die zeit.

Наразі відомо, що акції протесту організував рух Gen Z hat genug! («Із покоління Z – досить!»).

Найбільше людей зібралося в Берліні – близько п’яти тисяч. У Штутгарті на вулиці вийшли приблизно три тисячі учасників, а в Гамбурзі – понад дві тисячі.

Серед основних вимог протестувальників – зниження вартості життя, збільшення фінансування освіти та захист клімату. Водночас вони виступають проти нарощування військових витрат.

У Німеччині зумери вийшли на протести проти Мерца фото 1

Під час акцій демонстранти споруджують барикади, запалюють фаєри та підривають петарди. Через протести власники магазинів вживають заходів безпеки та укріплюють вітрини.

«Протестувальники неодноразово запускали петарди, а активісти розмахували палестинськими прапорами. Поліція увірвалася на вулицю великим контингентом і розгорнула два водомети, які одразу спрямувала на натовп», – розповідають журналісти.

У Німеччині зумери вийшли на протести проти Мерца фото 2

На центральному автовокзалі учасники акції також закидали правоохоронців феєрверками та пляшками. У відповідь поліцейські розосередилися на кількох вулицях і відтіснили перехожих у напрямку головного залізничного вокзалу.

Як повідомляють ЗМІ, демонстрація розпочалася на початку дня на верфі Везеля та тривала переважно мирно протягом кількох годин. Марш був лише ненадовго перерваний через кількох людей у масках.

Ініціатива Gen Z regelt заявляє про протести у дванадцяти містах із загальною кількістю понад 68 000 осіб. Дані поліції по всій країні поки що недоступні, але в деяких містах вони нижчі за оцінки організаторів.

Під час демонстрації в Гамбурзі спалахнули заворушення, які розігнала поліція. У натовпі підпалили багаття, у поліцейських кидали різні предмети, неодноразово запускали феєрверки та піротехніку. Також підпалювали сміттєві баки.

Демонстранти протестували, серед іншого, проти скорочення соціального забезпечення та можливості призову на військову службу. На плакатах можна побачити різні гасла, такі як «Освіта замість стрільби» та «Ні призову».

Як повідомляє Tagesschau, організатори німецьких акцій висловили солідарність із протестувальниками у Франції, Бельгії та Італії. Рух планує продовжувати діяльність і після 31 жовтня, однак конкретних дат наступних демонстрацій поки не називає.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про масштабні протести в країнах Європи. Зокрема, 24 жовтня у Франції на вулиці вийшли понад 400 тис. людей, а поліція затримала більш як 1300 учасників. Демонстрації через високу вартість життя та проблеми в освіті також охопили Італію, Іспанію й Албанію.

Крім того, «Главком» аналізував причини молодіжних протестів у Європі. Серед головних чинників невдоволення — подорожчання житла, труднощі з працевлаштуванням, недостатнє фінансування освіти та невпевненість молоді у власному майбутньому.

Читайте також:

Теги: Фрідріх Мерц зумери поліція активісти військові клімат освіта Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Драпатий затвердив нові правила роботи ТЦК
В Україні почалася толерантна мобілізація. Все, що треба знати про нові правила
Сьогодні, 10:30
Представники НАТО під час візиту обговорили військові пріоритети України
Що робили в Україні військові представники всіх 32 країн НАТО? Подробиці візиту
8 жовтня, 12:33
Естонські збройні сили переконані, що Москва готується до можливого майбутнього протистояння з країнами Балтії
Естонія перекидає війська до кордону з РФ – FT
5 жовтня, 09:19
Олександр Тарнавський керував українським контрнаступом на півдні у 2022–2023 роках
Генерала Тарнавського звільнено із ЗСУ в запас – джерела
17 жовтня, 12:51
Потепління змінює умови в Арктиці та відкриває нові можливості для судноплавства
Росія й Китай посилили вплив в Арктиці: Європа готує відповідь
20 жовтня, 02:26
Бюджетний комітет Ради підтримав підвищення зарплат військовим
Рада зробила крок до підвищення зарплат військовим
21 жовтня, 13:16
Сергій Кузнєцов – громадянин України, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» і «Північний потік – 2» та судять у Німеччині
Підрив «Північних потоків». Суд у Німеччині розкрив нові деталі справи
14 жовтня, 15:31
Військова поліція Польщі
Польські військові загубили дрон у морі: жандармерія звернулася до громадян
28 жовтня, 01:22
Велисипедист, ухилившись від поліцейського, ледь не потрапив під колеса автівки
У Києві велосипедист ледь не потрапив під авто, ухиляючись від поліції: призначено перевірку
15 жовтня, 15:24

Соціум

Армія США готується до «найгіршого дня в Україні» – Business Insider
Армія США готується до «найгіршого дня в Україні» – Business Insider
У Німеччині зумери вийшли на протести проти Мерца
У Німеччині зумери вийшли на протести проти Мерца
Посольство США попередило про загрозу теракту в Москві
Посольство США попередило про загрозу теракту в Москві
Поліція затримала озброєного чоловіка біля Конституційного трибуналу Польщі
Поліція затримала озброєного чоловіка біля Конституційного трибуналу Польщі
Сили оборони атакували виробництво ракетного палива у Ростовській області
Сили оборони атакували виробництво ракетного палива у Ростовській області
«Біль пронизує душу»: жінка, яка вижила після страти, зробила заяву
«Біль пронизує душу»: жінка, яка вижила після страти, зробила заяву

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2026
136K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
Сьогодні, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
Вчора, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Вчора, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Вчора, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua