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Десять країн Європи об’єднають флоти для стримування Росії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Десять країн Європи об’єднають флоти для стримування Росії
Британський авіаносець HMS Prince of Wales, на борту якого планують підписати угоду про морське партнерство
фото: Вікіпедія

Союзники планують спільно використовувати кораблі, озброєння, боєприпаси та особовий склад

Країни Північної Європи поглиблять військово-морську співпрацю, щоб протидіяти російським підводним човнам у Північній Атлантиці, Арктиці та Балтійському морі. Угоду про партнерство планують підписати 10 листопада на борту британського авіаносця HMS Prince of Wales. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Ініціатором домовленостей виступає Велика Британія. Партнерство розвиватимуть у межах Об'єднаних експедиційних сил (JEF) – оборонного об'єднання, створеного за британської ініціативи у 2014 році.

До нього входять десять держав:

  • Велика Британія;
  • Нідерланди;
  • Норвегія;
  • Фінляндія;
  • Швеція;
  • Ісландія;
  • Данія;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Естонія.

Учасники планують перейти від обміну інформацією та консультацій до практичної взаємодії військово-морських, повітряних і сухопутних сил. Одне з головних завдань – стримування російських підводних човнів, щоб вони не могли загрожувати морському судноплавству.

Начальник штабу оборони Великої Британії Річард Найтон заявив, що Лондону необхідно наздоганяти європейських союзників у протидії російській загрозі. За його словами, країни, розташовані ближче до Росії, гостріше відчувають небезпеку через війну в Україні.

«Це найнебезпечніший період за весь час моєї пам'яті», – наголосив британський воєначальник.

Найтон також заявив про зростання готовності Москви до ескалації та згадав цілеспрямовані вбивства, диверсії й кібератаки, які пов'язав із діями російської держави.

Як країни об'єднуватимуть військові можливості

Ще 9 липня 2026 року всі десять учасників JEF погодили нову концепцію морського партнерства. Вона передбачає узгодження військових стандартів, планування, навчання та логістики.

Зокрема, союзники прагнуть навчитися спільно використовувати кораблі, обладнання, запчастини, боєприпаси й особовий склад різних флотів. Це має дозволити швидше об'єднувати сили та реагувати на загрози без зайвих перешкод між національними військовими структурами.

Чому союзники посилюють захист морських комунікацій

Північна Атлантика та Арктика мають стратегічне значення не лише через військові маршрути. Дном морів проходять підводні кабелі зв'язку, від яких залежить передавання інформації між Європою та Північною Америкою. Танення льодів також відкриває нові морські шляхи.

Учасники JEF уже мають досвід спільного захисту таких об'єктів. У січні 2025 року об'єднання активувало операцію Nordic Warden для моніторингу суден, які можуть становити загрозу підводній інфраструктурі. Система використовує штучний інтелект для оцінювання ризиків на основі даних про рух кораблів.

Нагадаємо, Велика Британія також запропонувала поширити ядерне стримування на країни Балтії та інших учасників JEF. Як раніше писав «Главком», новий механізм може діяти навіть без активації п'ятої статті НАТО. Ключову роль у ньому відіграватимуть британські атомні підводні човни.

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Теги: Європа військові Велика Британія навчання боєприпаси Арктика озброєння Балтійське море

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