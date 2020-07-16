У ВООЗ пояснили, чому в Україні стався спалах коронавірусу



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Голова представництва ВООЗ в Україні, доктор Ярно Хабіхт

Медик звернув увагу, що українці не дотримуються соціальної дистанції і поводять себе розслаблено

У Всесвітній організації охорони здоров'я пояснили ріст захворюваності коронавірусом в Україні. Це, так би мовити, комбінація двох причин.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна голова представництва ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.

Передусім він звернув увагу на те, що спроможність щодо тестувань в Україні підвищилася. Якщо три місяці тому це була 1 тисяча, то сьогодні можна проводити 13 тисяч ПЛР-тестів. Це перша причина.

«В той же час, якщо ми подивимося на поведінку людей, то побачимо, що вони стали більш розслабленими», - сказав Хабіхт.

Люди не дотримуються соціальної дистанції, у ресторанах сидять близько один з одним - це становить певні ризики.

«Тому, якщо все продовжуватиметься в тому ж руслі, то, я думаю, кількість випадків буде зростати не лише завдяки розширенню тестування, але й через поведінку людей», - додав він.

Раніше повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я України готує проєкт постанови, згідно з яким карантин буде продовжено ще мінімум на місяць. Крім того, у відомстві пропонують внести корективи в правила адаптивного карантину.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що не треба поспішати продовжувати карантин більше ніж на місяць.

Коронавірус в Україні

Всього 56455

Одужали 28931

Хворіють 26079

Померли 1445

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Нагадаємо, станом на ранок 16 липня в Україні підтверджено 56455 випадків Covid-19. Протягом 15 липня зафіксовано 848 нових випадків коронавірусу.

За минулу добу найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус зареєстрована у Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях, а також у місті Київ.