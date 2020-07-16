  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У ВООЗ пояснили, чому в Україні стався спалах коронавірусу

    • Розсилка
    <span>Голова представництва ВООЗ в Україні, доктор Ярно Хабіхт</span> - У ВООЗ пояснили, чому в Україні стався спалах коронавірусу
    Голова представництва ВООЗ в Україні, доктор Ярно Хабіхт

    Медик звернув увагу, що українці не дотримуються соціальної дистанції і поводять себе розслаблено

    У Всесвітній організації охорони здоров'я пояснили ріст захворюваності коронавірусом в Україні. Це, так би мовити, комбінація двох причин.

    Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна голова представництва ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.

    Передусім він звернув увагу на те, що спроможність щодо тестувань в Україні підвищилася. Якщо три місяці тому це була 1 тисяча, то сьогодні можна проводити 13 тисяч ПЛР-тестів. Це перша причина.

    «В той же час, якщо ми подивимося на поведінку людей, то побачимо, що вони стали більш розслабленими», - сказав Хабіхт.

    Люди не дотримуються соціальної дистанції, у ресторанах сидять близько один з одним - це становить певні ризики.

    «Тому, якщо все продовжуватиметься в тому ж руслі, то, я думаю, кількість випадків буде зростати не лише завдяки розширенню тестування, але й через поведінку людей», - додав він.

    Раніше повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я України готує проєкт постанови, згідно з яким карантин буде продовжено ще мінімум на місяць. Крім того, у відомстві пропонують внести корективи в правила адаптивного карантину.

    Президент України Володимир Зеленський вважає, що не треба поспішати продовжувати карантин більше ніж на місяць.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      56455
    • Одужали
      28931
    • Хворіють
      26079
    • Померли
      1445

    Нагадаємо, станом на ранок 16 липня в Україні підтверджено 56455 випадків Covid-19. Протягом 15 липня зафіксовано 848 нових випадків коронавірусу.

    За минулу добу найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус зареєстрована у Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях, а також у місті Київ. 

    Читайте також:
    медицина лікар українці хвороби карантин ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ