Зеленський хоче, щоб діти 1 вересня пішли до школи



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Володимир Зеленський 9 липня перебуває на Волині

Президент каже, що для нормального дистанційного навчання Україна не готова

Президент Володимир Зеленський розраховує, що Україна уникне другої хвилі захворюваності на Covid-19 й учні з вересня вчитимуться не дистанційно, а в школах.

Про це він заявив, спілкуючись із журналістами на Волині, яке транслювалося наживо на сторінці офісу президента у Facebook.

«Віримо, що не буде хвилі, і тому діти зможуть навчатися в нормальній соціальній сфері й нормально спілкуватися», - сказав Зеленський.

Водночас він підкреслив, що наразі неможливо стовідсотково сказати, чи з 1 вересня навчання відбуватиметься в школах чи дистанційно, зважаючи на труднощі з контролем поширення коронавірусу.

Разом з тим президент визнав, що для дистанційного навчання потрібна відповідна технічна база, якої бракує.

«Якщо відповідати про вересень, у принципі технічно, я вважаю, що ще технічно не готові. Якщо дистанційне навчання, треба, щоб 3G, 4G у нас було по всій країні», - зауважив глава держави.

При цьому він додав, що з 1 липня відбувається поліпшення мобільного та інтернет-зв’язку за планом Мінцифри - від заходу до сходу.

Сьогодні, 9 липня, Зеленський перебуває з робочим візитом на Волині. Зокрема, він відвідає 204-ту Севастопольську бригаду тактичної авіації, яка зараз розташована у Луцьку. Там перед візитом президента військовим наказали вигрібати воду з калюж, які утворилися внаслідок відсутності ремонту дороги.

Раніше в.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет зазначив, що навчання з першого вересня дійсно може відбуватися в дистанційному режимі, якщо епідситуація буде погіршуватися.

В Україні до 31 липня продовжено адаптивний карантин.

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Як повідомлялося, в Україні станом на 9 липня лабораторно підтверджено 51 224 випадки Covid-19, зокрема за добу виявлено 810 нових.

За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Рівненській, Закарпатській областях та у місті Києві.

Станом на 9 липня вісім регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.