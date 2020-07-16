Карантин в Україні: країну поділять на чотири зони



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У кожній зоні діятимуть чіткі критерії щодо обмежень

Міністерство охорони здоров’я України розробило постанову зі змінами щодо існування карантину в Україні в цілому. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час традиційної селекторної наради за участю представників уряду та правоохоронних органів під головуванням президента Володимира Зеленського.

Згідно з документом, регіони буде поділено на чотири зони – «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону», де діятимуть чіткі критерії щодо обмежень.

Обмежувальні заходи запроваджуватимуть залежно від ситуації, що виникає в тому чи іншому населеному пункті області.

Раніше повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я України готує проєкт постанови, згідно з яким карантин буде продовжено ще мінімум на місяць. Крім того, у відомстві пропонують внести корективи в правила адаптивного карантину.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що не треба поспішати продовжувати карантин більше ніж на місяць.

Коронавірус в Україні

Всього 56455

Одужали 28931

Хворіють 26079

Померли 1445

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Нагадаємо, станом на ранок 16 липня в Україні підтверджено 56455 випадків Covid-19. Протягом 15 липня зафіксовано 848 нових випадків коронавірусу.

За минулу добу найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус зареєстрована у Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях, а також у місті Київ.

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