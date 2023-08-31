Міністр Лісовий анонсував зміни в оплаті праці освітян

Станом на зараз молоді педагоги отримають зарплати вдвічі нижчі, ніж середні по Україні

Міністр освіти Оксен Лісовий анонсував зміну формату оплати праці освітян. Подробиці розповіла народний депутат Ніна Южаніна.

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Нардепка повідомила, що у 2023-2024 роках планується сформувати нові підходи до системи заробітних плат педагогів, а на 2024-2025 роки анонсовано перший пілотний проєкт, який включатиме 500 шкіл.

Лісовий наголосив: «Хочемо вийти з єдиної тарифної сітки. Хочемо, щоб базова частина зарплати була близько 80%, ще близько 20% – надбавки. І ще кілька надбавок: регіональні доплати і доплати від директора школи. І найголовніше – прагнемо підвищити зарплату».

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Станом на сьогодні в основу заробітної плати вчителів закладено єдину тарифну сітку, при цьому підвищення окладів, заплановане на поточний рік, було скасовано.

Молодий учитель в Україні в середньому може розраховувати на оклад у 5,7 тис. грн, надбавки за престижність праці та вислугу років – ще 1,9 тис. грн.

Загалом молоді освітяни отримують щомісячну зарплату в 7600 гривень, що вдвічі нижче за середню заробітну плату по Україні.

Нагадаємо, у 2023 році фінансові очікування українців почали зростати, хоча реальні доходи не дотягують до бажаного рівня. Про те, скільки грошей необхідно людям щомісяця для комфортного проживання, стало відомо за результатами опитування КМІС. Згідно з опублікованими даними, середня зарплата на одного українця для комфортного життя у липні поточного року становила 12 750 гривень. Для порівняння, у грудні 2022 року ця сума становила 10 000 гривень.

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Також ми писали, що грошове утримання військовослужбовців становить майже 520 млрд грн за сім місяців року – або третину всіх видатків за цей час. Міністерство фінансів розповіло, зо усього за січень-липень цього року видатки загального фонду державного бюджету становили 1,64 трлн грн, з яких у липні – 231,8 млрд грн.