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Прем'єр розповів, як Україна планує закрити дефіцит $27 млрд

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Прем'єр розповів, як Україна планує закрити дефіцит $27 млрд
У Міністерстві фінансів уточнили, що внутрішнє фінансування частини потреб уже розпочалося
фото: Кабінет міністрів України

Близько $7 млрд уряд планує знайти всередині країни, решту – залучити від міжнародних партнерів

Кабінету міністрів бракує ресурсів для покриття додаткового оборонного запиту до кінця року. Найбільшу частку потреб – $20 млрд – Україна розраховує закрити спільно з міжнародними партнерами, решту компенсувати власними резервами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву прем’єр-міністра Сергія Корецького.

Додаткова потреба на оборону становить $27 млрд, і частина цієї суми потрібна вже найближчим часом – для передоплати озброєння, яке має надійти у першому кварталі 2027 року. Про це Корецький вже повідомляв після наради з Міністерством оборони 25 вересня.

За словами очільника уряду, близько $7 млрд Кабмін планує покрити за рахунок жорсткої економії, оптимізації видатків та внутрішнього перерозподілу бюджетних коштів. Серед механізмів – переспрямування ресурсів у межах чинних програм, використання резервного фонду оборони й скорочення окремих статей витрат.

Решту, приблизно $20 млрд, уряд розраховує залучити у співпраці з міжнародними партнерами – передусім на озброєння та супутні витрати.

Частина оборонної потреби стосується грошового забезпечення військових і соціальних виплат їхнім родинам. Паралельно Кабмін продовжує виконувати соціальні зобов'язання держави: пенсії, а також зарплати лікарів і вчителів мають фінансуватися у повному обсязі – раніше Україна вже отримала $841 млн від Світового банку саме на пенсійні виплати.

Видатки, які не належать до критично необхідних, Кабмін тимчасово призупинить – до надходження коштів від партнерів. «Частину суми маємо закрити за рахунок внутрішніх джерел, перерозподіливши кошти в межах чинних програм. Це завдання Міністерству фінансів», – заявив Корецький.

Уряд готується розблокувати міжнародне фінансування

Окремий напрям роботи Кабміну – отримання коштів за міжнародними програмами. Раніше прем'єр попереджав про ризик недоотримання частини з $29,5 млрд зовнішнього фінансування, якщо Україна не виконає взяті зобов'язання.

Для розблокування цих коштів уряд має ухвалити низку рішень, а Верховна Рада – розглянути відповідні законопроєкти. У вересні Корецький повідомив, що виконання урядової частини зобов'язань планують завершити до 15 жовтня.

Прем'єр також закликав народних депутатів пришвидшити ухвалення законопроєктів, від яких залежить надходження міжнародної фінансової допомоги: за його словами, ці гроші необхідні для збалансування державного бюджету, фінансування соціальних видатків і потреб Сил оборони.

Паралельно Україна веде перемовини з Європейським Союзом, країнами НАТО та іншими партнерами щодо покриття додаткових оборонних потреб.

Нагадаємо, раніше Корецький вже заявляв, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, не закріплених за потребами оборони, водночас наголошуючи на збереженні виплат пенсій і зарплат. 

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Теги: Кабмін Верховна Рада фінансування Україна озброєння Сергій Корецький

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