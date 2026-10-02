Угорщина заявила про домовленість з Україною, якої Орбан не досяг за 10 років

Будапешт очікує, що Верховна Рада вже цього місяця ухвалить законопроєкт про освіту мовами національних меншин

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан привітала внесення до Верховної Ради законопроєкту про освітні права національних меншин. Вона заявила, що очікує його ухвалення вже цього місяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільниці МЗС.

За словами угорської міністерки, про внесення законопроєкту до парламенту її особисто поінформував віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов.

Орбан назвала подання законопроєкту результатом двосторонніх українсько-угорських професійних консультацій, які тривали останніми тижнями, а також переговорів із представниками угорської громади Закарпаття.

«Ми вітаємо цей крок, якому передували двосторонні українсько-угорські професійні консультації, що тривали протягом останніх тижнів, а також консультації з представниками угорської громади Закарпаття», – заявила глава угорського МЗС.

Вона зазначила, що ухвалення документа може посилити правові гарантії освіти угорською мовою як рідною, а також мережі освітніх закладів. Очікуємо, що український парламент ухвалить рішення щодо законопроєкту вже цього місяця», – написала Орбан.

Міністерка додала, що Угорщина зацікавлена у продовженні діалогу з Україною та досягненні результатів, які будуть відчутними для угорської громади Закарпаття. Вона також подякувала українським та угорським фахівцям, які працювали над домовленостями.

Окремо Орбан заявила, що новому угорському уряду за кілька місяців, на її думку, вдалося досягти більшого у питанні прав угорської меншини Закарпаття, ніж уряду Віктора Орбана за десять років. Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр також привітав внесення українського законопроєкту до Верховної Ради.

Законопроєкт має врегулювати право представників національних меншин на здобуття освіти рідною мовою. Документ передбачає посилення гарантій для навчання мовами національних меншин та збереження мережі відповідних освітніх закладів. Його ухвалення також пов’язують із розблокуванням Угорщиною двох переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив сподівання, що ухвалення законодавчих змін дозволить Будапешту зняти блокування двох наступних кластерів у переговорах про вступ України до ЄС.