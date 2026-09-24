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Фінансова підтримка України. Рада ЄС ухвалила важливе рішення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Фінансова підтримка України. Рада ЄС ухвалила важливе рішення
Корецький: Очікуємо на якнайшвидше перерахування цих коштів
фото: depositphotos

Голова уряду подякував європейським партнерам за незмінну єдність і солідарність з Україною

Рада Європейського Союзу схвалила транш у майже €3 млрд фінансової підтримки Україні в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького.

«Рада ЄС ухвалила важливе політичне рішення щодо виділення майже €3 млрд фінансової підтримки Україні в межах програми Ukraine Facility. Ця підтримка є важливою для забезпечення фінансової стійкості України та спроможності держави продовжувати працювати в умовах повномасштабної війни», – йдеться у повідомленні.

Голова уряду подякував європейським партнерам за незмінну єдність і солідарність з Україною. «Очікуємо на якнайшвидше перерахування цих коштів», – додав він.

Нагадаємо, у квітні Рада ЄС остаточно затвердила кредит для України на €90 млрд.

Згодом у липні Європейська комісія підтвердила намір надати Україні додаткові €8,35 млрд у 2026 році в межах довгострокової програми Ukraine Facility. Водночас кошти виділятимуть лише за умови виконання Україною погоджених реформ.

Теги: фінансування Європейський Союз Сергій Корецький

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