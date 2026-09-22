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Міносвіти назвало кількість дітей на індивідуальному навчанні

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
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В Україні близько 10 тис. дітей навчаються за індивідуальною формою, зокрема серед них є діти з особливими освітніми потребами. У Міністерстві освіти заявляють, що пріоритетом залишається очне навчання, однак дистанційна та індивідуальна форми використовуються там, де відвідувати школу особисто неможливо. Про це заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла у коментарі «Главкому» під час національного форуму «Майбутнє, яке обираємо ми».

За її словами, в МОН очне навчання вважають пріоритетним, однак дистанційна освіта залишається варіантом для дітей, які через безпекові чи інші обставини не можуть регулярно відвідувати школу.

«Дітей на індивідуальному навчанні в нас сьогодні близько 10 тисяч. Наша мета, звичайно, зробити так, щоб всі діти могли ходити в школу», – зазначила Коновалова.

Водночас вона наголосила, що дистанційна та індивідуальна форми також є формами здобуття освіти.

Нагадаємо, потреба в індивідуальних та дистанційних формах навчання в Україні різко зросла через повномасштабну війну та регулярні російські атаки. Станом на осінь 2026 року через обстріли в країні пошкоджено або повністю зруйновано понад 4,5 тис. освітніх закладів.

У прифронтових, східних та південних регіонах класичне навчання ускладнене через безпекові ризики. Через це багато дітей змушені вчитися в укриттях, підземних школах або підключатися до занять онлайн із-за кордону чи тимчасово окупованих територій.

Крім того, індивідуальна форма (зокрема екстернат, сімейна освіта чи педагогічний патронаж) залишається критично важливою для дітей із тяжкими захворюваннями, особливими освітніми потребами або для тих учнів, які через часті повітряні тривоги та стрес фізично не можуть відвідувати заклади освіти за стандартним графіком. 

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