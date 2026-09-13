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Корецький назвав можливий механізм використання заморожених активів РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Корецький назвав можливий механізм використання заморожених активів РФ
Україна розраховує на подальшу фінансову підтримку партнерів упродовж війни
фото: glavcom.ua

За словами глави уряду, переведення активів у спеціальний інвестиційний фонд могло б розподілити відповідальність між країнами

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що європейські партнери мають знайти механізм використання заморожених російських активів для підтримки України, попри політичні та юридичні побоювання окремих країн. Про це Корецький сказав під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент «Главкома».

Прем’єра запитали про перспективи використання заморожених російських активів, зокрема на тлі наближення виборів у європейських країнах та можливих політичних ускладнень.

Корецький зазначив, що одним із можливих варіантів може стати переведення заморожених активів у спеціальний інвестиційний фонд. За його словами, це дозволило б розподілити відповідальність за відповідне рішення між країнами Європи.

«Якщо ми говоримо про російські заморожені активи, то, наскільки мені відомо, міністр закордонних справ Бельгії вже сказав, що є потенційно шанс перевести їх в інвестиційний фонд. Тим самим чином розділити відповідальність між членами», – сказав прем’єр.

Глава уряду наголосив, що розуміє занепокоєння європейських лідерів щодо відповідальності за суверенні активи, навіть якщо йдеться про державу-агресора. «Я певним чином розумію переживання тих чи інших європейських лідерів з приводу відповідальності за суверенні активи, нехай навіть і ворога і агресора», – зазначив Корецький.

Водночас, за його словами, головним критерієм будь-якого рішення має бути його результативність. «Єдиний критерій оцінки ефективності цих рішень – це результат: ми вижили або ні», – наголосив прем’єр.

Корецький заявив, що Україна очікує від міжнародних партнерів такої ж готовності ухвалювати складні рішення, яку демонструє сама. «На шляху до рішення, до досягнення результату – вижити, вистояти і досягнути миру в цій війні – потрібно приймати в тому числі і непрості рішення. В Україні ми їх приймаємо щодня і розраховуємо на таку ж реакцію і від наших партнерів», – сказав він.

Прем’єр також наголосив, що Україна розраховує на подальшу підтримку партнерів упродовж війни. «Немає сценарію плану Б. П'ять років партнери тримають, допомагають нашим військовим тримати фронт, нашим українцям ментально тримати країну, економіку всередині. І ми маємо продовжувати і довести це до логічного позитивного результату», – заявив Корецький.

Він закликав європейські країни якнайшвидше визначитися з механізмом використання заморожених російських активів. «Із замороженими активами має бути чітке налаштування – знайти рішення так або інакше», – підсумував прем’єр.

11–12 вересня у Києві пройшла щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч слоганом конференції став вислів «Мир через силу зараз». Учасники обговорили перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України й Європи, розвиток оборонних технологій, економічне відновлення та подальшу європейську інтеграцію України. Серед учасників – українські та іноземні політики, представники уряду, військові, дипломати, бізнесмени й експерти. Минулого року головною темою YES було питання «Як завершити війну?».

Раніше повідомлялось, що Європейська комісія знову працює над варіантами використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України. Однак до згоди між усіма країнами ЄС щодо нового механізму поки далеко. 

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Теги: росія війна гроші фінансування Сергій Корецький

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