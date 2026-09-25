Хто очолив головний харківський виш: результати виборів в Університеті Каразіна

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (ХНУ) — один із найстаріших та найпрестижніших закладів вищої освіти у Східній Європі, заснований у 1804 році

Донька Євгена Кушнарьова, глави Адміністрації президента України за Віктора Януковича переобрана ректоркою Каразінського університету

Тетяну Кагановську переобрано ректоркою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна ще на п’ять років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на підсумковий протокол головної виборчої комісії університету.

24 вересня у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна відбулися вибори ректора. Право голосу на виборах мали 1861 виборець. Бюлетені отримали та проголосували 1540 людей. Таким чином, явка становила 82,8%.

За Тетяну Кагановську проголосували 1015 виборців (54,54%). За Руслана Вовка – 439 (23,59%).

Ще 64 виборці не підтримали жодного кандидата (3,44%).

Підсумковий протокол головної виборчої комісії про результати виборів ректора Каразінського університету від 24 вересня 2026 року Джерело: сайт університету

Тетяна Кагановська прокоментувала результати виборів на сторінці у Facebook. «Дякую, що довірили мені й далі вести Каразінський уперед. Я розумію, яка це відповідальність, і знаю, що самій її не подолати. Попереду ще п’ять років спільної роботи. Я хочу пройти їх разом із вами», – написала Кагановська.

Кагановська очолює університет із 2021 року. Вона понад 20 років працює в Каразінському, з яких понад 15 років очолювала юридичний факультет. Кагановська – донька Євгена Кушнарьова, колишнього мера Харкова, голови Харківської ОДА та глави Адміністрації президента України за Віктора Януковича.

У 2006 році її обрали депутаткою Харківської міської ради від Партії регіонів, а роком пізніше вона балотувалася до Верховної Ради. Навколо її кандидатури неодноразово виникали публічні дискусії, зокрема щодо можливого академічного плагіату в докторській дисертації. Судовий розгляд цієї справи триває.

Руслан Вовк понад 30 років працює в Каразінському університеті. Він пройшов шлях від інженера до декана фізичного факультету, який очолює з 2013 року. Вовк спеціалізується на фізиці високих тисків та екстремальних станах речовини. У 2024 році його обрали академіком Національної академії наук України.

У рейтингу 1000 українських науковців, складеному за даними наукометричної бази Scopus у 2026 році, Вовк посів 33-тє місце за індексом Гірша (h-index), увійшовши до топ-50 науковців рейтингу. Індекс Гірша враховує кількість наукових публікацій дослідника та кількість їхніх цитувань іншими науковцями.

Переобрання Кагановської викликало дискусію у групі «Новини вищої освіти» у Facebook. Частина користувачів привітала ректорку з перемогою та побажала університету стабільності, розвитку й нових досягнень.

Коментарі під дописом про переобрання Тетяни Кагановської ректоркою Каразінського університету Джерело: група «Новини вищої освіти»/Facebook

Водночас у коментарях пролунала критика переобрання Кагановської. Користувач Василь Копитко згадав питання академічної доброчесності та запитав про можливе призначення на керівні посади людей, яких він назвав «плагіаторами». Інші учасники дискусії висловлювали припущення щодо подальшого розгляду справи Кагановської Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Коментарі під дописом про переобрання Тетяни Кагановської ректоркою Каразінського університету Джерело: група «Новини вищої освіти»/Facebook

Напередодні «Главком» писав про вибори ректора Каразінського університету та дискусії, що розгорнулися навколо них. У матеріалі йшлося про професійний досвід кандидатів, їхні програми розвитку університету, а також аргументи прихильників та опонентів претендентів на посаду. Також увагу було приділено професійній діяльності кандидатів, їхній роботі в університеті та публічним суперечкам, які супроводжували виборчу кампанію.