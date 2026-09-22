Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Як врятувати ринок праці? Міносвіти йде на радикальний крок і змінює навчання у школах

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
google social img telegram social img facebook social img
Як врятувати ринок праці? Міносвіти йде на радикальний крок і змінює навчання у школах
Міністр освіти і науки Андрій Бутенко на форумі
фото: glavcom.ua

Міністр зазначив, що профорієнтація має передбачати послідовні зустрічі з роботодавцями, організовані екскурсії на підприємства

Українських школярів планують масово залучати до практичних екскурсій на реальні підприємства та заводи, щоб продемонструвати їм можливості успішної кар'єри та самореалізації в Україні. Про розвиток оновленої системи профорієнтації, підготовку кар’єрних радників та плани щодо впровадження ініціативи в українських школах представники Міністерства освіти і науки розповіли на національному форумі «Майбутнє, яке обираємо ми», де побував кореспондент «Главкома».

Очільник відомства Андрій Бутенко наголосив, що профорієнтація школярів має бути системним і постійним процесом, а не одноразовим заходом наприкінці навчального року. За його словами, учні мають регулярно зустрічатися з роботодавцями, відвідувати виробництва та на практиці знайомитися з різними професіями.

«Консультування має бути системним, це всім очевидно. Це не може бути раз на рік, в кінці семестру прийшли, зрізали, ким хочеш стати. Тим – то тим, то молодці, ми провели. Так не буде працювати», – сказав Бутенко.

Міністр пояснив, що школа не може самостійно дати дитині повне уявлення про сучасний світ професій, оскільки він швидко змінюється під впливом війни, технологій та трансформації місцевого ринку праці. Для міністерства критично важливо, щоб учень спершу спробував елементи професії у шкільній лабораторії, а потім побачив її практичне застосування безпосередньо на підприємстві, розуміючи зв’язок між шкільною фізикою чи хімією та реальним виробництвом.

Бутенко навів результати першого року національного пілотування цієї системи, яке вже охопило понад 161 тис. учнів. У проєкті взяли участь понад 500 територіальних громад, відбулося понад 3400 екскурсій на підприємства із залученням близько 3 тис. роботодавців. Наступним кроком МОН стане національне впровадження реформи, яка охопить близько 300 тис. учнів 8–9 класів.

Спільно з ЮНІСЕФ планують підготувати ще 2 тисячі кар’єрних радників та освітніх консультантів для академічних ліцеїв. Водночас міністр підкреслив, що профорієнтація не має бути винятково їхньою відповідальністю – до цього процесу повинен долучитися весь педагогічний колектив, щоб співпраця школи та місцевого бізнесу була гармонійною та постійною.

У МОН пов’язують розвиток масштабних екскурсій на підприємства з необхідністю показувати школярам можливості професійної реалізації всередині країни. За даними досліджень, наразі 19% українських школярів планують у майбутньому жити та працювати за кордоном.

Заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній заявив, що частина учнів не продовжує навчання після дев'ятого класу або не вступає до українських університетів. За його словами, тенденція існувала ще до повномасштабного вторгнення, однак після 2022 року посилилася.

«Він якраз і спрямований на те, щоб діти краще розуміли, які можливості в подальшому є у них в Україні», – пояснив Завгородній, говорячи про профорієнтаційний проєкт.

Він додав, що серед причин, через які молодь розглядає переїзд за кордон, є не лише безпекові чинники, а й можливість самореалізації, цікава робота та перспективний професійний шлях. Тому школярам показують українські підприємства, можливості працевлаштування та перспективи професійної й фахової передвищої освіти.

До слова, заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній розповів, що в Україні понад 15 тис. потенційних кар’єрних радників проходять спеціальне навчання для проведення профорієнтації серед школярів. Проєкт спрямований на те, щоб ознайомити учнів із можливостями професійної реалізації та дефіцитними спеціальностями, яких найбільше потребує економіка.

Загалом у МОН планують масштабно впровадити професійний стандарт кар'єрного радника, щоб у перспективі ця посада стала офіційною частиною типового штатного розпису шкіл.

Читайте також:

Теги: Міністерство освіти і науки школа школярі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Талановитим школярам в Україні передбачають додаткові стимули для навчання
Львівщина передбачила мільйон гривень для талановитих школярів, але є нюанс
28 серпня, 11:20
Дочка Саакашвілі приміряла нову шкільну форму
Саакашвілі показав, як виросла його донька-школярка
3 вересня, 14:04
Так виглядали обіди, запропоновані школярам у Чернівцях
Після скандалу в Чернівцях уряд перевірить харчування у школах по всій Україні
3 вересня, 20:32
Ліцей «Інтелект» Дарницького району, який у минулому році був на першому місці, опинився на сьомому місці
Кращі заклади столиці: оприлюднено ТОП-10 шкіл Києва за підсумками НМТ
4 вересня, 14:26
Будівля Малинського ліцею №1 імені Ніни Сосніної, який посів четверте місце в рейтингу шкіл Житомирщини
Ліцеї Малина окупували рейтинг найкращих шкіл Житомирщини: деталі
8 вересня, 16:46
Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського, який посів перше місце в рейтингу
Аномалія НМТ у Луцьку: до десятки найкращих увійшов ліцей із сімома випускниками
11 вересня, 07:30
Миколаївський ліцей №41, який посів друге місце в рейтингу
Названо найкращі школи Миколаєва за результатами НМТ-2026
15 вересня, 08:50
Дослідники вивчили вплив безкоштовного харчування на успішність школярів
Безкоштовний обід у школі – кращі оцінки? Вчені перевірили зв’язок
17 вересня, 11:12
Вікторія Ткач показала наслідки російської атаки по ліцею її доньки
Росіяни поцілили у школу, де навчається донька гумориста Юрія Ткача (фото)
18 вересня, 16:50

Наука та освіта

Як врятувати ринок праці? Міносвіти йде на радикальний крок і змінює навчання у школах
Як врятувати ринок праці? Міносвіти йде на радикальний крок і змінює навчання у школах
Профорієнтація з 10 років: Міносвіти змінить навчання для дітей з особливими потребами
Профорієнтація з 10 років: Міносвіти змінить навчання для дітей з особливими потребами
Навчання під час постійних тривог: Сумщина готує масштабне рішення для школярів
Навчання під час постійних тривог: Сумщина готує масштабне рішення для школярів
Школярів – на заводи. Міносвіти готує масштабну реформу, яка здивує батьків
Школярів – на заводи. Міносвіти готує масштабну реформу, яка здивує батьків
Міносвіти назвало кількість дітей на індивідуальному навчанні
Міносвіти назвало кількість дітей на індивідуальному навчанні
Міносвіти дозволило скорочувати уроки в школах до 35 хвилин
Міносвіти дозволило скорочувати уроки в школах до 35 хвилин

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
202K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
148K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)

Новини

Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Сьогодні, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Сьогодні, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
Вчора, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua