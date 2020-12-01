МВС відреагувало на відео з погрозами угорцям

Аваков вважає, що провокація може бути влаштована спецслужбами ворожої країни

Українські правоохоронці будуть жорстко переслідувати провокаторів, які виступають з погрозами на адресу громадян угорського походження. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляється на сайті відомства.

Зазначається, що на Закарпатті інтернет-ресурси поширили провокаційне відео.

«Україна буде жорстко переслідувати нацистів і екстремістів, які видають себе за патріотів. Провокатори, які погрожують українцям угорського походження ─ це вороги держави. Докладемо всі зусилля, щоб їх викрити і покарати. Україна захистить своїх громадян від екстремістів, навіть якщо провокація влаштована спецслужбами ворожої країни», ─ заявив Аваков.

У МВС зазначають, що закарпатські інтернет-ресурси опублікували провокаційний відеоролик із зображенням невідомого чоловіка в масці і символікою «Правого сектора» на тлі покажчика населеного пункту Берегове. На відео він виступає з погрозами стосовно угорців.

Зазначимо, це відео вже заблоковано на YouTube.

Нагадаємо, 30 листопада на Закарпатті новообрані депутати після присяги заспівали гімн Угорщини.

Також 30 листопада СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Раніше Главком повідомляв, що угорського чиновника, який втручався у вибори на Закарпатті, не пустили до України.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав.

Офіційно імена осіб не називалися, але з джерел було відомо, що це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів, було «жалюгідним і безглуздим».

29 жовтня МЗС України заявило, що вважає вичерпаною суперечку з Угорщиною щодо незаконної агітації на виборах.