Угорського чиновника, який втручався у вибори на Закарпатті, не пустили до України

Угорська влада послала чиновника в Україну знаючи про вжиті щодо нього санкції

Іштвану Грежу було заборонено в'їзд строком на три роки

Прикордонники не пустили до України відомого угорського політика Іштвана Грежу, якому було заборонено в'їзд строком на три роки через втручання у місцеві вибори на Закарпатті. Про це повідомила «Європейська правда» з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що раніше угорський чиновник опинився у центрі скандалу через історію з його посадою, яка звучала як: «уповноважений міністра з питань розвитку Закарпатської області».

Після обурення Києва тим, що у зазначеній назві фігурує частина суверенної України, Будапешт перейменував її на «уповноваженого міністра, відповідального за розвиток співпраці між областю Саболч-Сатмар-Берег та Закарпаттям».

Наголошується, що заборону на в'їзд стосовно Грежі скасовано не було, у зв’язку з чим українські прикордонники й відмовили йому у в'їзді.

За словами ЗМІ, угорська влада послала чиновника в Україну знаючи про вжиті щодо нього санкції.

Міністерство закордонних справ України пояснило, що у випадку із Іштваном Грежею мали місце зафіксовані у публічному просторі факти порушення ним положень Виборчого кодексу України, що забороняють іноземцям вдаватися до агітації за одну з політичних сил в Україні - учасника виборчого процесу.

«Прийняте рішення не стосується сфери міждержавних відносин. Заборона в’їзду пов’язана виключно з діями конкретного громадянина, в яких містяться ознаки правопорушення», ─ зазначив речник МЗС.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав.

Офіційно імена осіб не називалися, але з джерел було відомо, що це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів, було «жалюгідним і безглуздим».

29 жовтня МЗС України вважає вичерпаною суперечку з Угорщиною щодо незаконної агітації на виборах.