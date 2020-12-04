Закарпатські угорці отримали чергові погрози: поліція підозрює іноземців

Автор ролика з погрозами угорцям Закарпаття – іноземець, який покинув країну в день опублікування

За прояви ксенофобії на Закарпатті поліція розпочала ще два кримінальні провадження

У п'ятницю, 4 грудня, громадським організаціям угорської національної меншини у Закарпатській області почали надходити електронні листи з погрозами. Зловмисники вимагали терміново залишити територію України.

Про це розповів голова Нацполіції Ігор Клименко, передає пресслужба відомства.

За фактом погроз слідчі поліції Закарпаття розпочали два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) та ч. 2 ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу Україну. Винним особам загрожує до 5-ти років позбавлення волі.

За декілька днів до цього в Інтернеті з’явилося відео, на якому невідома особа у балаклаві та військовій формі погрожувала громадянам України угорського походження фізичною розправою.

Поліцейські встановили особу, котра ймовірно причетна до цього злочину.

«Нам достеменно відомо, що це громадянин сусідньої держави. Ми відслідкували, що на території Західної України він перебував виключно в період запису ролика, а в день опублікування відео покинув межі України. І ще цікавий факт, який вдалося встановити поліцейським: вперше провокативне відео, на якому нібито український активіст погрожує представника угорської національної меншини, з’явилося на Ютуб-каналі блогерки із Сербії. А після того, як ролик поширився в Україні, вона його видалила», – розповів Клименко.

Голова Національної поліції України підкреслив, що отримані 4 грудня електронні листи та провокативне відео, розміщене декілька днів тому, є ланками одного ланцюжка. І не виключено, що в цій історії є іноземний «слід».

«Я повністю підтримую позицію міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, що провокатори, котрі погрожують громадянам України, є ворогами України та мають бути покарані. Це складний і заплутаний клубок, який українські поліцейські крок за кроком ретельно розмотують. Поліція зробить все для того, аби не допустити розпалення міжнаціональної ворожнечі та захистити життя та гідність людей», – наголосив Ігор Клименко.

Як відомо, на Закарпатті інтернет-ресурси поширили провокаційне відео з погрозами стосовно угорців.

МВС відреагувало, заявивши, що українські правоохоронці будуть жорстко переслідувати провокаторів, які виступають з погрозами на адресу громадян угорського походження.

30 листопада на Закарпатті новообрані депутати після присяги заспівали гімн Угорщини.

Також 30 листопада СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Раніше Главком повідомляв, що угорського чиновника, який втручався у вибори на Закарпатті, не пустили до України.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав.

Офіційно імена осіб не називалися, але з джерел було відомо, що це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів, було «жалюгідним і безглуздим».

29 жовтня МЗС України заявило, що вважає вичерпаною суперечку з Угорщиною щодо незаконної агітації на виборах.

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