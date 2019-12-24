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    Наука та освіта

    Уряд змінив систему фінансування університетів

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    Уряд змінив систему фінансування університетів

    Нова формула фінансування буде враховувати результати діяльності університетів

    При фінансуванні університетів будуть враховуватися результати їхньої діяльності. Про це заявив прем'єрміністр Олексій Гончарук в Telegram у вівторок, 24 грудня.

    «Змінюємо підходи до фінансування університетів - будемо фінансувати установи вищої освіти відповідно до результатів їхньої діяльності», - повідомив прем'єр.

    За словами Гончарука, вже з січня працюватиме формульний підхід - 80% бюджету виші будуть отримувати гарантовано для базових витрат, решта - залежно від позиції в міжнародних рейтингах, відсотків працевлаштування випускників, обсягу залучених з альтернативних джерел коштів тощо.

    Гончарук наголосив, що уряд йде від традиційного показника за кількістю студентів. Зміна підходів до фінансування дозволить підвищити якість освіти, яку студенти отримують в університетах, і буде стимулювати економічно раціональну поведінку університетів.

    Раніше Міносвіти тимчасово зупинило акредитацію вишів. Міністерство вирішило набрати більше експертів, в тому числі і міжнародних, щоб поліпшити процес атестації.

    Також в Україні проведуть масштабний аудит освітніх закладівМета аудиту - отримати дані для побудови оптимальної карти закладів профосвіти, визначити найкращих, де можуть бути сконцентровані ресурси держави та учні, повідомили в міністерстві.

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