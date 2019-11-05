Міносвіти тимчасово призупинило акредитацію вишів



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Університети зможуть пройти атестацію та отримати кошти на базове фінансування науки на початку 2020-го

Міністерство освіти та науки України тимчасово призупинило атестацію Вищих навчальних закладів, щоб здійснити донабір експертів, зокрема міжнародних.

Про це заявила міністр освіти і науки Ганна Новосад за результатами засідання Нацради з розвитку науки і технологій, повідомляє пресслужба відомства.

Водночас університети зможуть пройти атестацію та отримати кошти на базове фінансування науки на початку 2020-го — цього разу розподілять вже не 100, а 400 млн грн.

«Буквально кілька тижнів тому в МОН стартувала атестація, за підсумками якої ми вперше мали дати кращим науковим напрямам у вишах базове фінансування на науку. На 2019 рік на це було закладено 100 млн гривень. Аналіз та експертне оцінювання наукової діяльності повинні проводити незалежні експерти — загалом до МОН було подано понад 900 анкет», — пояснила Новосад.

Вона наголосила, що атестація, за результатами якої розподіляються бюджетні кошти, проводиться на 5 років.

«Якість результатів та довіра до них є набагато важливішими, ніж «гонитва» за строками атестації. 2020 року на базове фінансування науки у вишах передбачено вже 400 млн гривень, і дуже важливо, щоб розподіл цих коштів відбувався на основі об’єктивних результатів оцінювання», — зазначила міністерша.

Окремо очільниця МОН зауважила, що відомство запропонує уряду перерозподілити 100 млн грн, передбачених на 2019 рік, на дофінансування пілотного проєкту зі створення центрів колективного користування науковим обладнанням у вишах.

Нацрада підтримала пропозицію МОН, рекомендувавши відтермінувати атестацію та здійснити додатковий набір українських та іноземних експертів з числа науковців, які мають вагомий науковий доробок та значний досвід проведення експертизи.