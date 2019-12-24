Уряд спростив перетин межі Херсонщини з Кримом для дітей віком від 14 до 16 років



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Так, якщо діти навчаються на території материкової України, то зможуть самостійно перетинати КПВВ

В Україні спростили перетин межі Херсонщини з Кримом для дітей від 14 до 16 років. Тепер, якщо діти навчаються на території материкової України, то зможуть самостійно перетинати КПВВ. Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram-каналі.

«Спрощуємо перетин межі Херсонщини з Кримом для дітей від 14 до 16 років», - написав Гончарук.

Так, якщо діти навчаються на території материкової України, то зможуть самостійно перетинати КПВВ:

за наявності паспорта України (ID картки) або закордонного паспорта громадянина України;

за наявності інформації про навчання в ЄДЕБО (Єдиній державній електронній базі з питань освіти).

«Кожен має право на освіту! Відтепер діти від 14 до 16 років, народжені в Криму, легше здобуватимуть її в Україні», - додав прем’єр.

Зазначається, що у разі подальшої мандрівки дитини для виїзду за кордон буде застосовуватися стандартна процедура для перетину кордону України.

Як раніше повідомлялось, на території Автономної Республіки Крим залишилися жити понад 450 тисяч дітей громадян України. Низка процедурних питань щодо реалізації цими дітьми своїх конституційних прав залишалась не вирішена, серед них і перетин кордону.