В Україні проведуть масштабний аудит освітніх закладів



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Аудит буде складатися з анкетування установ і регіональних обговорень

Міністерство освіти запланувало (МОН) в січні 2020 року аудит 740 установ професійної освіти, що працюють в Україні.

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

Повідомляється, що аудит буде складатися з двох частин - анкетування установ і регіональних обговорень.

Мета аудиту - отримати дані для побудови оптимальної карти закладів профосвіти, визначити найкращих, де можуть бути сконцентровані ресурси держави та учні, повідомили в міністерстві.

В даний час експерти допрацьовують анкету, яку розішлють закладів профосвіти, а також узгодять зі стейкхолдерами, як повинен проходити аудит.

«Поставивши всіх у рівні умови оцінки, ми зможемо виявити найбільш здібних і ефективних. Далі, проаналізувавши результати, ми надамо рекомендації місцевим керівникам з організації роботи мережі», — пояснив заступник міністра Петро Коржевський, додавши, що проект анкети вже напрацювали технічний блок питань.

На початку жовтня міністр освіти Ганна Новосад запропонувала закривати школи, аби підняти зарплати вчителям. За її даними, середня вартість підготовки учня в Україні становить 21 тис. гривень, а в малокомплектних школах ця вартість іноді сягає 100 тис. гривень.

Крім того Новосад повідомила, що для підвищення зарплат педагогам на 20-70%, анонсованому попереднім Кабміном, необхідно додатково 45 мільярдів гривень, яких на цей момент немає.

Також нагадаємо, що міністерка освіти пояснила, навіщо вчителям крім атестації проходити ще й сертифікацію. «Ті хто пройде сертифікацію, наступного року отримують 20% до зарплат. Сертифікація, для тих, хто її пройде, діятиме три роки. Це можливість перезавантажити атестацію педагогів», - резюмувала міністерка освіти.

Раніше Новосад заявляла, що школи, де навчається менш як 100 дітей, дають об’єктивно погану якість освіти.

Раніше Міносвіти тимчасово призупинило акредитацію вишів.